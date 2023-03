Complicado arranque: ADICUS inicia las clases con paro universitario

Tras varios intentos, no hubo acuerdo salarial y desde la CONADU Histórica decidieron comenzar con medidas de fuerza, convocando al no inicio de clases con un paro por 5 días, desde hoy 13 de marzo. Esta medida complica el arranque en San Juan, ya que varias facultades iniciaban hoy sus actividades, mientras que los institutos preuniversitarios lo hacían el 16 y 17 de marzo y adhieren los docentes de ADICUS .

“Se recuerda que en relación al cierre 2022, la oferta del gobierno consistió en un incremento de 2,8% que se suma al 2% ya pautado en diciembre, lo que arroja un total del 96,8% que se aplica sobre el salario conformado de febrero 2022. No hubo oferta de compensación de lo perdido en 2022 equivalente a casi un salario no pagado por los retrasos en la aplicación de las actualizaciones respecto a la inflación registrada. En relación a la apertura de la paritaria 2023, se ofreció un aumento del 30% en tres cuotas no acumulativas: 16% en marzo, 7% en mayo y 7% en junio. Esos porcentajes no compensarán siquiera la inflación prevista, mayor al 20% en marzo y 26% en abril”, señala el texto que compartieron desde ADICUS en sus redes, comunicando la medida de fuerza.

Si bien en primera instancia el paro nacional es hasta el viernes 17 de marzo, el jueves se realizará una evaluación de la medida de fuerza para determinar si se continuará con la misma o si por el contrario se retornará la actividad a las aulas.