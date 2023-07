Cómo se adjudicará el nuevo barrio del IPV con piscina y SUM que se construye en Pocito

La funcionaria destacó que las casas se adjudican en comodato a los beneficiarios, que deben cumplir una serie de condiciones. Este martes la directora se reunirá con referentes del PAMI para establecer criterios, más allá de los de base, que se usarán en San Juan para definir los beneficiarios.

"Las unidades a utilizar son 32 en total, 12 para matrimonios y el resto son monoambientes para una sola persona. El complejo está muy bueno, con salones multiuso y pileta climatizada", apuntó Morales.

image.png

La funcionaria dijo que la nómina de beneficiarios no se terminará hoy de definir y que se comunicarán oportunamente a la comunidad. E informó que existe una cantidad importante de residentes en el hogar Eva Perón, de los cuales algunos ya califican para Casa Activa.

El programa nacional prevé que el cupo sea 70% para PAMI y el 30% para Desarrollo Humano. "Nosotros tenemos tres o cuatro o cinco personas que solo están en el hogar Eva Perón por problemas habitacionales", aseguró Morales. La idea es que puedan aprovechar Casa Activa de manera que podrá descomprimirse la residencia ubicada sobre calle Benavídez para otros que necesiten. En la residencia tienen el 30% de cupo agotado y si se desocupa puede usarse con nuevos residentes.

Lo que hay que resolver son los detalles que harán que una persona califique para acceder a una de estas viviendas. En principio, debe ser autoválida, resaltó Morales.

Además, deben definir cómo va a ser el equipo técnico, y quién va controlar el régimen de residencia, porque no se pueden quedar acompañantes. "Estamos en el inicio de criterios de postulantes y de mecanismos para el funcionamiento una vez que se habiliten estas casas", explicó.

Este programa es totalmente gratuito, la persona que estará habitando la casa no tendrá que pagar una renta ni expensas, ni servicios, solo medicamentos y alimentos.

Personas que no tengan cobertura del PAMI tienen chances. El beneficiario o beneficiario debe tener sí o sí más de 60 años y si está en condiciones de trabajar, están contempladas, pero no es para personas en situación de calle porque, dijo la funcionaria, según un relevamiento propio, estas personas tienen adicciones. "Cuando abordamos un caso, miramos no el hoy, sino 30 años para atrás, por qué nadie lo puede cuidar. Tiene derechos pero cuando el vínculo no fue fortalecido es difícil que lo puedan contener", analizó.

image.png

Como se destacó, no pueden aspirar a acceder a estas viviendas menores de 60 años. "Tenemos que ser claros en los requisitos", explicó. A la vez, deben tener un ingreso garantizado, pero que sean por debajo de la mínima, que no puedan pagar un alquiler, afirmó Morales.

Por otro lado, para quienes sean elegidos, habrá un régimen de convivencia estricto, con visitas controladas que no podrán quedarse. "Si la persona tiene pareja no conviviente, pero no podrán irse a vivir juntos porque está destinado a una persona. Esto es un barrio privado, con ingresos y egresos. La persona se mueve con sus horarios pero tiene que ingresar sola", remarcó Morales. Por otro lado, para quienes sean elegidos, habrá un régimen de convivencia estricto, con visitas controladas que no podrán quedarse. "Si la persona tiene pareja no conviviente, pero no podrán irse a vivir juntos porque está destinado a una persona. Esto es un barrio privado, con ingresos y egresos. La persona se mueve con sus horarios pero tiene que ingresar sola", remarcó Morales.

Por eso, añadió, es muy importante la reunión de hoy para definir criterios. No se descarta un sorteo en el caso de lo que maneja PAMI. Según Morales, en el cupo que maneja Desarrollo Humano "no tendríamos que llamar a inscripción porque tenemos en el Eva Perón gente que está en esa situación". En el caso de PAMI se presume que habrá más personas en competencia, porque tiene alrededor de 50.000 afiliados.

Luego de definir estos parámetros, se espera el final de obra y se está en condiciones de supervisar la situación de cada persona con equipos técnicos que coordinarán actividades para estas personas en el salón de usos múltiples y pileta con los que cuenta el predio. Una vez terminadas, el Ministerio tiene 120 días para habilitar el uso de estas viviendas, con los profesionales que asistan a estas personas aprovechando los espacios comunes.

image.png

Sobre Casa Activa

El proyecto promueve la autonomía y esparcimiento a los adultos mayores. En el barrio de Pocito, la construcción está muy avanzada y hay otro complejo a terminarse en Chimbas.

Este programa de política habitacional para los adultos mayores lo financia Nación y en San Juan lo ejecuta el Instituto Provincial de la Vivienda. Está orientado a otorgar una solución habitacional a mayores de 60 años que no califiquen por la edad para ningún crédito hipotecario.

PAMI participa del proyecto aportando el equipamiento y las prestaciones para su correcto funcionamiento. Por su parte, el IPV tiene a su cargo la ejecución e inspección de las obra. La construcción en Chimbas superó el 70% y en Pocito, el 91%.

image.png

La obra de Pocito cuenta con 32 viviendas de las cuales 20 son monoambientes y 12 son viviendas de 1 dormitorio, con una galería perimetral semicubierta. Además el proyecto contempla diversos espacios comunes: Área de encuentro, Ajedrez, jardín de invierno, área parrillas, SUM, área de espacio colectivo, área posta saludable, parquización y estacionamiento. También el complejo contará con un edificio que tendrá la funcionalidad de “Centro de día”, poseerá pileta y parquización.

Con estos barrios, San Juan busca sumarse no solo al acceso a la vivienda como política de Estado sino al fomento de la inclusión para quienes se encuentren en esta etapa disfruten con tranquilidad y confort de lo que los complejos tendrán a disposición.