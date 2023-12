Cómo hacer el balance emocional del 2023

Hacer un correcto balance del año que termina, independientemente de si consideras que ha sido un año bueno o malo, es uno de los ejercicios más motivadores y a la vez complejos que existen ya que el recapitular y mirar hacia atrás muchas veces duele, pero créeme que lo que vamos a hacer hoy te puede impulsar para empezar el año 2024 con toda la energía que necesitas para cumplir tus deseos, porque, siento decirte que el año nuevo no te trae las cosas, es justo al revés: eres tú quien se las atraes a él.

Para que hagas correctamente el ejercicio del balance del año sólo necesitas una serie cosas muy fáciles que nos ayudaran a realizarlo, ahí te las escribo:

Tomate una hora para ti para estar a solas contigo. La idea es que reflexiones desde el corazón, desde lo emocional, no desde la cabeza o la racionalidad.

Hazlo en un entorno que sea agradable para ti.

Te a mano bolígrafos, rotuladores de colores, lápices…lo que sea con lo que te guste escribir a mano. (No uses celular o computadora, necesito que grafiques manualmente lo que vas a escribir)

Busca un cuaderno que te guste.

Ten una hoja o varias hojas de papel sueltas.

Unas cerillas o un mechero.

Un recipiente amplio lleno de agua.

Ahora con todo lo descrito arrancamos. Fuera teléfonos y distracciones. Vamos con todo a buscar en el 2023 que ocurrió.

1.- El primer paso del ejercicio será hacer un listado con las facetas más importantes de tu vida. Podemos hacerlo de la siguiente manera:

Familia

Amor

Trabajo/estudios

Autocuidado/desarrollo personal

Emociones

Retos, desafíos u objetivos

Ocio

Amistades

Economía

Salud

Cada persona es un Universo por lo que si decides añadir algún ítem mas no hay ningún problema.

En cada ítem comienza a añadir situaciones vividas desde estos tres conceptos: buenas, malas y que te gustaría cambiar, por ejemplo.

Familia:

Bueno: Nació, mi primer sobrino. Mi papa se recuperó de una operación.

Malo: Mi hermano dejo de hablarme. Mi mama sufre las peleas. Murió una tía muy querida.

Me gustaría cambiar: Mi actual situación con mi hermano. Dedicarle más tiempo a mi familia y ser más empático/a.

Si en alguna área de tu vida no hay que añadir nada bueno o malo o por cambiar déjalo en blanco.

2.- Describe el año que termina en un máximo de 12 frases.

Te doy algunos ejemplos, pero te animo a que crees las tuyas propias.

Mi mayor logro ha sido…

La decisión más acertada que tomé…

La lección más importante que he aprendido…

Mi mayor riesgo que he asumido ha sido…

Lo que más me ha sorprendido ha sido…

Lo más importante que he dado o he hecho para otros ha sido…

De lo que me siento más orgulloso es…

De lo que más agradecido me siento es…

Lo que más me gusta que he descubierto de mí mismo es…

Me hubiera gustado haber terminado…

3.- Describe cuáles han sido tus 3 mejores momentos del año.

Puedes describirlos por escrito, con imágenes, con dibujos…como te sientas mejor haciéndolo. Disfruta recreándote en ellos. Describe con todo el detalle que puedas cómo te sentiste, con quién estabas, qué hacías, que escuchabas, qué olías a tu alrededor…

4.- Describe tus metas logradas o desafíos que hayas superado.

Seguro que has conseguido más cosas de las que te piensas. Escribe al menos 3. Pueden ser materiales o de esas que tienen que ver con lo que has sido capaz, con cómo piensas o sientes ahora, con la persona nueva en la que te has convertido a lo largo del año. Al lado de cada una escribe la respuesta a las siguientes preguntas:

¿Qué hiciste para conseguirlas?

¿Quién o quienes te ayudaron a lograrlas y cómo lo hicieron?

¿Qué has aprendido de ti mismo mientras las lograbas?

5.- Resume el año que termina en 3 palabras y despídete de él dándole las gracias.

¿Qué ha caracterizado al año que termina? Ponle 3 adjetivos y escríbelos en el cuaderno. Si lo prefieres o si quieres hacerlo también, descríbelo en una frase y escribe después una pequeña carta de despedida dándole las gracias por todo aquello que te ha traído.

6.- Libérate de lo que te oprime.

Ahora deja por un momento el cuaderno y escribe en las hojas sueltas todo aquello que aún no te has perdonado, los momentos difíciles vividos, lo que aún te sigue incomodando de ti, y que te gustaría dejar atrás, desahógate, saca todo lo que te genera rabia o te frena. Libérate escribiéndolo todo. Deja estas hojas todas juntas aparte. Luego haremos algo con ellas…

7.- Purifícate.

Toma las hojas en las que has escrito todo aquello de lo que te quieres liberar y quémalas. Aquí es donde entra en juego el recipiente con agua abundante, que no queremos que se líe ningún incendio y tengamos que llamar al 911.

Observa cómo el fuego quema poco a poco las palabras que has escrito hasta que desaparecen. Retén en tu mente esta imagen. Es muy sanador, y si en el año que comienza hay algo que quiere volver, recuerda esta imagen de nuevo. Aquello de lo que te quieres liberar ya no te acompañará en el año que comienza.

8.- Describe cómo quieres que sea el año que te queda por delante.

Y ahora es momento de que vuelvas a tomar el cuaderno y escribas lo que quieres para el año que comienza. Si aún no te has puesto objetivos, es el momento. Describe tu gran sueño para este año.

Describe de qué va a ir el año que comienza en cada una de las áreas de tu vida (las que hemos descrito en el punto 1).

Haz una lista de las metas que quieres lograr.

Describe el nuevo año en 12 frases, una por mes, con propósitos:

- Esto es lo que no voy a dejar para mañana…

- Estos son los regalos con los que me voy a premiar cuando consiga mis metas…

- Estas son las personas en las que me voy a apoyar en los momentos difíciles…

- Esto es a lo que me voy a atrever…

- Este año va a ser especial porque…

Elige tu palabra para este año (la que te dé fuerza cuando surjan los momentos difíciles y que te resulte motivadora)

Pon la fecha y estampa tu firma. La firma será el sello de tu compromiso con todo lo que has descrito y te ayudará a mantenerte firme en tus propósitos a lo largo del año.

Éste cuaderno en el que acabas de escribir todo esto, es desde hoy mismo tu cuaderno de logros y señales. Sólo queda una cosa más para que el año que vaya a comenzar sea un éxito para ti: escribe en él cada día lo que sea que vayas consiguiendo y las señales que la vida te vaya dando. Cualquier luz o pista que te ayude a avanzar es una señal. Anótalas para tenerlas en cuenta y avanza en tu camino.

Lo que dolió en 202, te ayudara a crecer en el 2024. Lo que no resolviste, dependerá de ti hacerlo este año. Las decisiones postergadas habrá que enfrentarlas y así es como esta nueva de tu vida será totalmente diferente a la que dejas, porque lo mejor está por venir, no lo olvides.

Escrito por: Carlos Fernández

Coach y Psicólogo.

Redes sociales: Facebook e Instagram. Búscanos como Europa Coaching.