Causa expropiaciones: tras la denuncia de Graffigna a De Sanctis, el cortista eligió el silencio

La mega causa de expropiaciones, que actualmente se encuentra en la etapa de alegatos por parte de la defensa, volvió a sacudir la escena local. Santiago Graffigna, uno de los principales acusados de este extenso proceso judicial, presentó una denuncia penal que apunta contra Guillermo De Sanctis, actual miembro de la Corte de Justicia de San Juan y exintegrante de la Fiscalía de Estado, órgano que impulsó la causa en su momento. La denuncia acusa a De Sanctis de haber presentado un documento falso en el Juzgado Contencioso Administrativo, con el fin de hundir a Graffigna. Ante las consultas de este medio, el magistrado respondió oficialmente y dijo que no hará declaraciones hasta conocer el contenido de la presentación penal.

Por su parte, De Sanctis optó por no realizar declaraciones públicas. A través de un breve comunicado, manifestó: “No voy a hacer declaraciones por no tener conocimiento de una denuncia que tomó estado público por publicaciones periodísticas y que se encontraría en trámite ante el Ministerio Público Fiscal, desconociendo su contenido, términos y qué se me atribuye”.

Entre las irregularidades que señala el denunciante, afirma que la presentación fue realizada directamente ante la jueza Adriana Tettamanti, sin pasar por la mesa de entradas, y que incluía como prueba un auto de procesamiento inexistente atribuido al Dr. Benedicto Correa. Este elemento, de acuerdo con Graffigna, buscaba inducir a error a la magistrada para obtener un fallo favorable.

En su extensa denuncia de 80 páginas, Graffigna detalla: “La maniobra ilícita consistió en citar y transcribir en la demanda de nulidad un falso e inexistente auto de procesamiento, copiando datos de un auto legítimo y adicionándole datos falsos, con el propósito de simular hechos que me imputaban a mí y a otras personas”.

El abogado defensor de Graffigna, Marcelo Fernández, calificó la maniobra como "anómala y absolutamente irregular", argumentando que persiguió “engañar deliberadamente a la administración de Justicia”.

Mientras el juicio principal continúa su curso con los alegatos de la defensa, esta nueva denuncia abrió un frente paralelo que ahora está en manos del fiscal asignado. Este último deberá analizar la presentación para determinar si corresponde avanzar con imputaciones formales o, en su defecto, desestimarla.