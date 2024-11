Causa expropiaciones: Santiago Graffigna denunció a un miembro de la Corte en la justicia penal por usar un documento falso

Los delitos por lo que son denunciados De Sanctis y los otros miembros que estaban en fiscalía de estado son: incumplimiento a los deberes de funcionario público y falsificación de documento.

6f9d200b-c77f-4462-bc42-84694480bde1.jpg Marcelo Fernández, abogado defensor de Santiago Graffigna.

El documento que contiene información falseada, según el denunciante, fue presentado en el Juzgado Contencioso Administrativo para plantear la nulidad de un proceso de expropiación que beneficiaba a Graffigna. Además de señalar que su presentación era irregular porque no había pasado por la mesa de entrada, sino que directamente se hizo en el juzgado de la jueza Adriana Tetamantti, cuestionaron el contenido de la misma por mencionar una prueba inexistente.

En el pedido de anulación del pago de una expropiación, De Sanctis y compañía referían a un proceso viciado de nulidad, puesto que había sido construido fraudulentamente con el fin de perjudicar a la Provincia y había sido llevado adelante de forma irregular. En dicha demanda, como prueba, ofrecieron un un presunto auto de procesamiento, el que en apariencia se habría dictado por parte del Dr. Benedicto Correa Patiño. Sin embargo, esa prueba, según Graffigna y su abogado, no era existía. Es por eso que la mención de ella, acorde se indica en la denuncia penal, tuvo la finalidad de engañar a la magistrada actuante para obtener una sentencia favorable a sus designios.

"En la demanda, ofrecen como prueba un auto de procesamiento contra el ex Juez Carlos Augusto Macchi, más no ofrecen el presunto auto de procesamiento del año 2015, justamente porque dicho auto de procesamiento no existe, es decir, a fin de llevar a confusión a la titular del Juzgado donde radicaron la demanda de nulidad", dice la denuncia y sigue: "Supongo que con la certeza de que la Dra. Tettamanti, no se adentraría en el estudio de dicho elemento probatorio".

El abogado que representa a Santiago Graffigna expresó en su denuncia que esta maniobra del miembro del ente máximo de la Justicia local es anómala y absolutamente irregular.

Según la denuncia que se presentó en UFI Delitos Especiales, con el fin de que el juicio sea anulado, la fiscalía presentó un procesamiento que no existió. Parte de la denuncia de Graffigna expresa: “(...) la demanda en cuestión, es absolutamente falso, y que con ello intentaron de manera fraudulenta torcer la voluntad de quien debe juzgar en la causa de nulidad, con la única y velada finalidad de obtener un fallo favorable a sus designios, logrado sin dudas mediante una falsedad, un ardid plasmado por escrito impunemente, esto es, un ocultamiento deliberado de la verdad, producir una simulación con la finalidad de engañar a quien debe decidir, y con vistas a que dicha resolución, fundada precisamente en ese dato falso, determine un desprendimiento patrimonial de la parte demandada, y como consecuencia también una defraudación a la administración de justicia”.

Esta supuesta maniobra fraudulenta denunciada por Graffigna expresa que estas personas que estaba en Fiscalía de Estado, entre ellos Guillermo de Sanctis, transcribieron partes del fallo que fue resuelto por exjueza (fallecida) Rosalba Marún.

En una denuncia que consta con 80 páginas, Graffigna pone como conclusión: “La maniobra ilícita que denuncio, consistió en citar y transcribir en la demanda de nulidad y restitución de sumas dinero que fuera interpuesta bajo los autos N° 126503, un falso e inexistente auto de procesamiento, copiando datos de un auto de procesamiento original y existente, adicionándole datos y hechos inexistentes y falsos, y suprimiendo datos verdaderos, citando además supuestos hechos imputados a mi persona, respecto de la causa civil N° 19450, los cuales no surgen del mismo y sustituyendo, también falsamente, las partes referidas a los hechos imputados a la Dra. Rosalba Marún de Sobelvio, como si hubieran sido llevados a cabo por el Dr. Roberto Pagés Lloveras”.

Agregando también que esta maniobra “persuadió” y “engañó” a la jueza del Contencioso Administrativo, Adriana Tettamanti.

El juicio seguirá su curso y paralelamente el estudio de esta denuncia que fue presentada en UFI Delitos Especiales. Cabe destacar que en estos momentos el debate está con los alegatos de Marcelo Fernández, abogado defensor de Santiago Graffigna. Este miércoles comenzó su discurso y podría extenderse por dos o tres audiencias más

La denuncia de fiscalía será estudiada por el fiscal que sea consignado y este, como ha pasado en otras ocasiones, podrá tomarse un tiempo para estudiarla y resolver si va a formalizar contra alguien o no; ya que también está la posibilidad de que sea desestimada.