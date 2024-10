Alegatos en el juicio de expropiaciones: piden 15 años de pena para Santiago Graffigna

En juicio Expropiaciones: para la querella, los testimonios no modifican la base de la acusación

6e896b60-7573-4a9c-8dc4-21e6c92865af.jfif Santiago Graffigna, el principal imputado que afronta 15 años de prisión

El representante del Ministerio Público, Daniel Galvani, confirmó lo que ya había anticipado en la expectativa de pena para quien es sindicado como el jefe de la banda delictiva que estafó al Estado, con precios inflados de los terrenos expropiados. Por otra parte, el fiscal que participa en el debate junto a Liliana Marinero solicitó 10 años de prisión para Horacio Alday, por considerarlo partícipe necesario en la comisión delictiva (fraude) que se ejecutó en perjuicio de la Administración Pública y por defraudación por ocultamiento o sustracción de medios o elementos de pruebas, sumado a encubrimiento por recepción dolosa agravada por el ánimo de lucro.

Por su parte, el fiscal pidió 9 años de prisión efectiva para Ana María Melvin, la ex perito oficial imputada en el hecho tras ser considerada autor material responsable de los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Para el ex juez del Quinto Juzgado Civil, Carlos Macchi, los funcionarios del MPF pidieron 8 años de pena, mientras que para Néstor Adán Ruiz, el ex empleado de Recursos Energéticos, también solicitaron 8 años de prisión efectiva por el delito de estafa y defraudación por ocultamiento de medios de prueba e integrante de una asociación ilícita.

El ex fiscal de Estado, Mario Díaz, por su parte, afronta un pedido de condena de 6 años de prisión de cumplimiento efectivo por ser autor material responsable del delito de fraude en perjuicio de la administración pública, en función del delito de estafa, incumplimiento de los deberes de funcionario público e integrante de una asociación ilícita.

cae4b120-9a1c-4344-96c6-a2e0d17e7096.jfif Horacio Alday, el partícipe necesario que afronta 10 años de prisión efectiva

Se calcula que el fraude que afectó las arcas públicas alcanzó los 15 millones de dólares o 15 mil millones de pesos. El fiscal Galvani procedió a dar un detalle exhaustivo de cada caso en los que los imputados, cada uno desde su lugar y cumplimiento de funciones, ya sea en la justicia, en la Fiscalía de Estado y el Tribunal de Tasaciones, accionó para dar marcha a la ingeniería delictiva.

Ahora será el turno de la parte querellante que representa a la Fiscalía de Estado, encarnada por Rubén Pontoriero, para que exponga sus argumentos y pretensiones de castigo para los involucrados en el caso. Una vez finalizada su puesta, será el turno de los defensores para darle a conocer al tribunal por qué sus patrocinados no deben recibir un castigo.

115fc81a-48a3-4fc5-b76e-9cf1880173de.jfif A la izquierda, Rubén Pntoriero, el querellante que será el próximo en tomar la palabra en los alegatos. A la derecha, Daniel Galvani, el fiscal que pidió condena para los 10 imputados.

Cabe recordar que la ex jueza del 1° Juzgado Civil, Rosalba Marún de Sobelvio, y el ex abogado de la Fiscalía de Estado, Norberto Baistrocchi, que fallecieron durante el proceso. Por otro lado, Pedro Bazzani, ex miembro del Tribunal de Tasación, fue apartado por tener una enfermedad mental.

Los jueces del tribunal que preside el juicio son Silvina Rosso de Balanza, Matías Parrón y Martín Heredia Zaldo, y serán ellos quienes finalmente definan la culpabilidad y si corresponde aplicar las penas solicitadas por una y otra parte.

313150e3-1d55-44ef-baf6-4f75e47a150a.jfif Los jueces del tribunal que preside el debate, Silvina Rosso de Balanza, Matías Parrón y Martín Heredia Zaldo.

El resto de los imputados y los pedidos de pena

Se trata de los ex miembros del Tribunal de Tasación Adolfo Cravero, Julio Fernández, Eduardo Olivera y José Díaz Moreno; y los peritos de parte Víctor Bustos, Fernando Videla y Juan Pablo Quiroga.

Cravero: 3 años de prisión efectiva por ser autor material responsable de los delitos de tentativa de fraude e incumplimiento de los deberes de funcionario público e integrante de una asociación ilícita

Fernández: 3 años de prisión efectiva por ser autor material responsable de los delitos de tentativa de fraude e incumplimiento de los deberes de funcionario público e integrante de una asociación ilícita.

Olivera: 3 años de prisión efectiva por ser autor material responsable de los delitos de tentativa de fraude e incumplimiento de los deberes de funcionario público e integrante de una asociación ilícita.

Días Moreno: 5 años y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo, por fraude en perjuicio de la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Bustos: 6 años de prisión efectiva por ser responsable de los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, además, integrante del delito de asociación ilícita.

Quiroga: 5 años de prisión efectiva por ser material responsable del delito de fraude en perjuicio de la administración pública y, además, integrante del delito de asociación ilícita.