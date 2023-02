Casa del horror: confirman de qué era la carne que estaba en la heladera

Finalmente, las pruebas realizadas por la Policía Científica sobre los restos putrefactos hallados este lunes dentro de la heladera de la "casa del horror" confirmaron que no se trata de restos de perros o gatos, sino de comida en mal estado.

Poco después, el comisario inspector de la Comisaría 5ta, Marcelo Paredes, indicó en diálogo con Radio Sarmient que la mujer será investigada por maltrato animal, dado que se rescató a varios perros y gatos que vivían en pésimas condiciones.

Sobre el día después en la casa, marcó que quedó a cargo de un hermano de la mujer denunciada. Los animales están en una guardería, a resguardo y a cargo de proteccionistas con la asistencia de la Secretaría de Ambiente.

En cuanto a los rumores de que la mujer mataba animales por rituales satánicos, el comisario expresó que "No hizo referencia a rituales ni prácticas. Sí, algunos vecinos hicieron ese comentario pero desde lo que encontramos, no se pudo comprobar nada de lo que se expresó. No se halló absolutamente nada que la comprometa en ese sentido. Es una persona mayor y por el caso, hay una causa en un Juzgado correccional y una ley que resguarda los derechos de los animales"