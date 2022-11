Carlos y Gilda, los jóvenes que tienen en sus manos el futuro de Sierras de Chávez

Es sábado por la tarde y el sol está por demás agradable, ocupando el protagonismo de las últimas horas del día para dar paso a la penumbra. Carlos hace poco llegó a su casa, aún tiene puesta la ropa que le da la empresa y Gilda acaba de salir de la ducha del hogar que comparte con su pareja. La casa se las prestó un puestero vecino, para que vivan en ella el tiempo que les haga falta. Esto hace poco más de un año. Desde ese momento ambos, sin prisa, comenzaron a arreglar y acondicionar el espacio acorde a sus necesidades y comodidades.

“No queremos ir al Valle”, dice Carlos de manera concisa y segura. Gilda lo mira, demostrando esa misma seguridad en la mirada, como si no fuera la primera vez que se les pregunta porqué deciden quedarse en una zona que se encuentra sobre los 1.800 msnm, que no cuenta con electricidad si no fuera por los paneles solares ni conexión de gas natural, una zona en donde no llega el internet y hay una sola despensa. Una zona a la que solo se tiene acceso por medio del Camino de los Sueños en vehículos 4X4 y que cada vez tiene menos pobladores.

Sucede que en Sierras de Chávez son más los que se van que los que se quedan. Los dueños de los puestos sostienen con orgullo y dedicación el estilo de vida del campo, una vida dedicada a los animales, a las tierras, a las costumbres y tradiciones que heredaron de sus padres y abuelos. Pero sus hijos decidieron partir, buscar otros horizontes y nuevas oportunidades. Carlos y Gilda sostienen que les gustaría vivir toda la vida en la tierra que los vio crecer.

“Cuando no estoy trabajando veo los animales, tengo pocos días de descanso y aprovecho ver los animales o vamos a ver a los vecinos, a pasear”, dice Carlos, señalando que tiene un caballo y algunas cabras que se ven alrededor del puesto. Dice que son pocos, pero suficiente para empezar.

Hijos no tienen aún. No los esperan, pero tampoco los descartan, porque ambos son conscientes de la juventud que cargan y sobre todo que tienen una vida por delante. Ambos son la única pareja joven de la zona, el resto de los puesteros llevan años en casas que fueron de sus padres o de sus abuelos; mientras ellos son el primer eslabón en el que recae la responsabilidad de darle continuidad a una forma de vida que muy pocos conocen.

Lo que ellos no saben es que gracias a la decisión que tomaron una comunidad entera, con sus costumbres, tradiciones y riquezas no morirá.