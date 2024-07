Boleto escolar y docente: se anotaron 50 mil sanjuaninos, ¿qué pasa con quienes no lo hicieron?

Tal como se había anunciado, ayer domingo finalizó el proceso para llenar el formulario con el fin de comenzar a pagar el boleto escolar y docente en San Juan a través de la Tarjeta SUBE, lo que dará lugar a la desaparición de las credenciales tramitadas en las empresas de colectivos. En ese contexto, las autoridades indicaron que en total se inscribieron 50.000 sanjuaninos. Una cifra que llama la atención porque es un 80 por ciento superior a la cantidad de personas que usan el beneficio habitualmente. Ahora, se desarrollará un proceso de entrecruzamiento de datos y una vez que finalice, se definirá quiénes quedarán incluidos en el sistema. Por otra parte, indicaron qué pasará con quienes no llegaron a inscribirse.

Al respecto, detalló que, el total de inscriptos fue de 50.400 personas. De ellos, el 50% son estudiantes del Secundario, 40% son del nivel Primario e Inicial y, el resto, docentes.

Al respecto, el funcionario indicó que, “sin embargo, habitualmente son 30.000 las personas que estaban usando el sistema. O sea que, hay más postulantes que cantidad de personas que habitualmente usan ese boleto. Creemos que este desfasaje puede darse por diferentes motivos, por ejemplo, en el sector docente a lo mejor hay maestras que no trabajan todos los días, entonces, estos números se van compensando. De todos modos, ahora vamos a tener que hacer el primer control que se realizará cruzando los datos de quienes se han inscripto con los datos de los padrones que manejan el Ministerio de Educación y las universidades. De ese modo, vamos a ver si les corresponde o no el descuento. Esa es la evaluación que viene ahora".

¿Entonces, qué pasará con quienes no llegaron a anotarse? “Ahora, ya no hay más plazo, porque necesitamos el tiempo para hacer la evaluación pertinente, ese entrecruzamiento de datos, y tener todo listo en torno a quienes ya se inscribieron para cuando venga el segundo semestre. A partir de ahí, veremos los casos puntuales que hayan quedado sin inscribirse y vamos a evaluar qué hacemos con quienes no se inscribieron. Pero, quiero llevar tranquilidad, va a quedar incluido en el sistema todo aquel que lo necesite”, sostuvo Molina, ante la consulta.

Y recomendó: “Es importante que la gente siga registrando la tarjeta SUBE en nombre de cada uno de los beneficiarios que se postularon, porque el beneficio va a estar puesto en la tarjeta SUBE a su nombre, que tiene que ser individual. Si en una casa anotamos a tres chicos, cada uno de los chicos debe tener su tarjeta SUBE a su nombre, porque el beneficio va a estar sobre cada usuario individualizado. Esto porque, cada uno de estos pasajeros va a contar con cuatro boletos diarios no acumulables con descuento en su tarjeta SUBE”.

Las becas

En cuanto a las becas, el funcionario indicó que, “tenemos casi 40.000 personas inscriptas, es decir que, si sacamos los 5.000 docentes, hay sólo unos 5.000 estudiantes que no se han inscripto para postular a la beca”.

Cabe recordar que, estas becas también son de 4 viajes por día donde el Estado Provincial va a subsidiar le valor completo del pasaje del alumno. En este caso, el requisito era que los destinatarios integren familias cuyos ingresos familiares no superen los tres sueldos Mínimo, Vital y Móvil, es decir, sobre el orden de los 720.000 pesos mensuales.

“Tenemos un cupo de 10.000 becas y para otorgarlas se entrecruzará los datos con el fin de confirmar que cumplan con este requisito. Veremos, luego de que se analicen esos datos, si es necesario ampliar el sistema. El esfuerzo del Gobierno de la provincia para cubrir estas becas está en el orden de los 150 millones de pesos mensuales extras que va a tener que aportar el sistema. Se analizará después, qué pasará una vez que se tenga los datos finales, si se ampliará”, afirmó el director de Tránsito.