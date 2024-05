AstraZeneca retira su vacuna contra el COVID a nivel mundial: qué pasa en San Juan

La semana pasada, la compañía farmacéutica AstraZeneca admitió por primera vez que su vacuna contra el coronavirus podía provocar efectos secundarios poco comunes como la trombosis. A la par, esgrimió que por razones comerciales, no relacionadas a estos efectos colaterales, la vacuna va a ser retirada del mercado mundial. A San Juan, como al resto del país, llegaron -sobre todo a mediados de 2021- miles de dosis de este laboratorio que fueron administradas por el Ministerio de Salud local. El Gobierno continúa ahora con el operativo de inmunización contra el COVID-19. No obstante, según confirmaron fuentes oficiales a Tiempo de San Juan, en la provincia en la actualidad no quedan lotes de esa marca, y manejan stock solamente de la estadounidense Pfizer.