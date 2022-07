Asistencia a víctimas de violencia de género: ¿qué se hace cuando los resortes de ayuda fracasan?

El caso dejó al descubierto hasta dónde llega el Estado, si las víctimas no cooperan con la red de contención que hay preparada para ellas, tal y como sucedió con la chica de 20 años que fue noticia en los últimos días. Victoria Benítez, representante de la Dirección de las Mujeres , Géneros y Diversidad, explicó que existe un protocolo para estos casos, aunque advirtió que tanto el ingreso como la salida al Hogar Aurora son voluntarios.

En general, las víctimas que ingresan al refugio lo hacen a través de dos vías: derivadas por orden judicial, o bien, tras presentarse de manera espontánea en la Dirección. En cualquiera de las situaciones, son asistidas en sus necesidades básicas y luego son entrevistadas por un equipo de profesionales que brindan herramientas para la continuidad de sus vidas, compuesto por psicólogos, sociólogos y demás especialistas.

Particularmente, en el hecho que involucró a la joven, el abordaje de profesionales no se pudo cumplir puesto que se fue del lugar antes de que eso sucediera. Fuentes allegadas comentaron que el día que llegó, la dejaron descansar después de haber atravesado una situación traumática. Había sido víctima de violencia, su pareja estaba detenida y no tenía a dónde ir, por lo que desde el CAVIG decidieron enviarla al hogar.

Al día siguiente y luego de haber pasado la noche, almorzó con las otras mujeres que permanecen en el refugio y, en un momento en el que todos estaban en el patio de la casa realizando actividades, aprovechó para irse sin firmar la salida. Este hecho despertó preocupación y por ello se radicó la denuncia en la Comisaría 27º, que desencadenó las tareas de Búsqueda de Personas.

A pesar de que el agresor estaba tras las rejas, el operativo de búsqueda se intensificó hasta que resultó exitoso el martes 19 de julio cuando dieron con su paradero. Según apuntaron fuentes policiales, se presentó en la casa de un familiar y trascendió que el motivo por el que se marchó del refugio no fue reencontrarse con el violento, afortunadamente. No obstante, dejó en evidencia que el Estado y sus ayudas se limitan, cuando no hay colaboración de las personas asistidas.

En ese punto, Benítez sostuvo: "La idea del hogar fue para proteger a las mujeres que están en alto riesgo, mientras sale una medida cautelar". Eso sí, manifestó que si la mujer se quiere irse, lo puede hacer ya que no está obligada a quedarse.

Si el resorte del Estado no funciona en primera instancia, la Subdirectora de la Dirección de Mujeres aclaró que se lleva adelante un seguimiento de la víctima. "Lo que se busca es persuadirla por todos los medios, hablar con los familiares directos para llegar a ella o realizar visitas, depende también de cada caso", agregó. En ese sentido, expresó: "Se entiende que no puede salir, está entrampada en el círculo de violencia".

Actualmente, el Hogar Aurora resguarda a 6 mujeres y 4 niños; cuenta con una plaza para 25 personas.