viernes 29 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Expectativa en Jáchal

Aseguraron quiénes serían los artistas para la Fiesta Nacional de la Tradición 2025, y vendrían en "El camión de Germán"

Comenzaron a difundirse los nombres que llegarían a Jáchal, y un regreso muy esperado ¿con sabor a despedida?, según trascendió en las últimas horas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La cuenta regresiva ya comenzó en Jáchal y la ansiedad crece con cada día que pasa. La Fiesta Nacional de la Tradición, el evento más importante del calendario cultural del departamento, empieza a mostrar sus primeras cartas: los artistas nacionales que encenderían las noches de noviembre. Y todo indica que la música folclórica volverá a sonar con figuras de primer nivel, con la promesa de un regreso muy esperado que emociona a los jachalleros.

Lee además
Sergio Galleguillo anunció que a los 60 años se retira de los escenarios.
Decisión tomada

El camión de Germán, al desguace: Sergio Galleguillo anticipó su retiro
Tal como sucedió el año pasado, el festejo central del Día del Estudiante se vivirá en el Parque de Mayo y sin la presencia de artistas nacionales.
Ya lo organizan

El Día del Estudiante se festejará otra vez en el Parque de Mayo: ¿llegarán artistas nacionales?

Según publicó Panorama Jáchal, la organización trabaja a contrarreloj para cerrar la grilla y ya estarían confirmados varios referentes de peso en el folclore argentino. Entre ellos, un nombre que siempre levanta pasiones: Sergio Galleguillo. El riojano, autor de clásicos como “El camión de Germán”, regresaría al escenario “Tito Capdevilla” en un momento muy especial de su carrera, ya que él mismo anunció que le restan apenas cuatro años antes de despedirse de la música.

Pero Galleguillo no estará solo. Los salteños de Canto 4 también formarían parte de la programación, aportando su calidad y el despliegue que ya conquistó a Jáchal en ediciones anteriores. La potencia del Indio Lucio Rojas volverá a desatar la fiesta de chacareras y baile, mientras que el carismático Lázaro Caballero repetiría presencia tras la ovación que se llevó en 2024.

A la lista se suma un nombre en ascenso: Christian Herrera, el “Cantor del Monte”, quien viene de consagrarse en el Festival de Jesús María 2024. Su voz y su propuesta fresca lo posicionan como una de las grandes revelaciones del folclore actual, y en Jáchal lo esperan con expectativa.

Por ahora, todo indica que la noche del sábado -última en el anfiteatro Buenaventura Luna- será la más convocante, con Rojas, Caballero y Herrera compartiendo escenario. Restan confirmar artistas provinciales y locales, así como ajustar los días y horarios de cada actuación.

Temas
Seguí leyendo

Dolor por la muerte de un alumno de una escuela de Educación Especial de Santa Lucía

El pedido de tres choferes sanjuaninos a los usuarios de la Red Tulum: "No me hagas perder tiempo"

Auditorías de pensiones por discapacidad: los datos clave para los sanjuaninos

Brujería en San Juan: Gabi la Vidente reveló las claves de la magia negra en San Juan

Impactante: vecinos salvaron a un perro con un hierro clavado

Cuáles son los requisitos para donar sangre en San Juan y dónde serán las colectas de septiembre

La UNSJ apunta a que los alumnos terminen sus carreras con un taller especial

En el Día del Abogado, letrados sanjuaninos dieron su testimonio: el caso más difícil que les tocó resolver

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
en el dia del abogado, letrados sanjuaninos dieron su testimonio: el caso mas dificil que les toco resolver
En sus palabras

En el Día del Abogado, letrados sanjuaninos dieron su testimonio: el caso más difícil que les tocó resolver

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Una de las fotos que circulan por Facebook junto a las denuncias.
Embaucadores con uniformes

El penal de Chimbas está que arde por 40 denuncias por supuestas estafas millonarias de una pareja de guardiacárceles

Detienen a un empleado de la UFI de Delitos contra la Propiedad por vender una investigación: quién es y por qué cayó
Insólito

Detienen a un empleado de la UFI de Delitos contra la Propiedad por "vender" una investigación: quién es y por qué cayó

¡Rompieron un récord sanjuanino! Mirá cuánto alcohol en sangre tenía un misionero
Cosa de locos

¡Rompieron un récord sanjuanino! Mirá cuánto alcohol en sangre tenía un misionero

El SMN advierte sobre un combo de alertas meteorológicas para San Juan, durante el fin de semana de Santa Rosa.
Efecto Santa Rosa

Advierten sobre un combo de alertas meteorológicas en distintas zonas de San Juan, este fin de semana

El hermano de un juez sanjuanino acusado de estafa sumó una nueva denuncia
Complicado

El hermano de un juez sanjuanino acusado de estafa sumó una nueva denuncia

Te Puede Interesar

Los videos de un voraz incendio que afectó a una escuela de 25 de Mayo
Impactante

Los videos de un voraz incendio que afectó a una escuela de 25 de Mayo

Por Redacción Tiempo de San Juan
Uno por uno, los eventos suspendidos en San Juan por el Temporal de Santa Rosa
Alerta meteorológica

Uno por uno, los eventos suspendidos en San Juan por el Temporal de Santa Rosa

Detuvieron a El Churro, acusado de dispararle en el pie a un hombre en Chimbas
En Rawson

Detuvieron a "El Churro", acusado de dispararle en el pie a un hombre en Chimbas

Mina de oro Veladero en San Juan. La gestión de José Luis Gioja se caracterizó por un fuerte apoyo a la minería. 
Declaraciones

Las tres definiciones políticas sobre minería de José Luis Gioja en Mendoza

Le preguntaron a Sergio Uñac sobre el sueldo de los senadores, y responsabilizó a Villarruel
Declaraciones

Le preguntaron a Sergio Uñac sobre el sueldo de los senadores, y responsabilizó a Villarruel