El camión de Germán, al desguace: Sergio Galleguillo anticipó su retiro

El folklore es sin dudas uno de los tradicionales géneros musicales de la Argentina que cuenta con un sinfín de referentes históricos de la cultura popular. Uno de ellos brindó una entrevista reciente donde comunicó la noticia menos pensada: dijo que está pronto a retirarse de los escenarios, lo que generó todo tipo de reacciones en fanáticos y colegas del ambiente.

"Mi carrera profesional empezó allá por 1997, pero en la música vengo desde los ochenta, cuando di mis primeros pasos. Con mi bautismo en Cosquín de la mano de Los Nocheros me impulsé hacia adelante, armando esa pirámide gigante donde me encuentro ahora", expresó Sergio Galleguillo , uno de los artistas más importantes del folklore nacional . "Vengo peleándola desde hace 20 años, toqué durante décadas en peñas y lugares pequeños hasta animarme a cruzar el charco y saqué 10 discos", sumó en diálogo con La Nación.

En el marco de su espectáculo "El show de mi vida", el artista repasó no solo la dinámica de este evento, sino que profundizó en distintos aspectos de su carrera en la música. Allí fue cuando anticipó su retiro de los escenarios: "Lo vivo con mucha emoción y la conciencia de que mi camino se va acortando. Tengo 56 años y sé que a los 60 me quiero retirar. Si algo aprendí de mi viejo fue su frase de que hay que saber retirarse de los lugares a tiempo".

La frase cayó como un baldazo de agua fría en el ambiente del folklore y en este sentido, Galleguillo conmovió con el recuerdo de su amplia trayectoria en la música. "Vino el éxito impensado en las peñas de Cosquín, los 21 días de shows en la peña de Los Nocheros, un hito inolvidable que abrió todos los caminos. Se despertó una dimensión masiva y de artista popular que jamás hubiera pensado, es otro regalo de la vida", destacó.

En última instancia, el artista reveló cómo imagina su vida personal y profesional a cuatro años de cumplir 60 y retirarse definitivamente de la música. "Imagino, antes que nada, estos cuatro años a full. Vengo con un promedio de casi 50 conciertos por temporada. No será una larga despedida como Los Chalchaleros, pero sí quiero retirarme bien, no dejar de tocar en tantos sitios de Argentina que se alegran con nuestra presencia. Hoy sigo teniendo ganas de agarrar la motorhome, de ir con toda mi banda y mi equipo", sostuvo.

Quién es Sergio Galleguillo: su historia

Sergio Galleguillo es uno de los referentes más populares del folklore argentino contemporáneo. Nacido en La Rioja, construyó su carrera a partir de una fusión entre los ritmos tradicionales de su provincia y una impronta festiva que lo convirtió en protagonista de las peñas y festivales más convocantes del país. Su estilo, marcado por la alegría de la chaya riojana, le permitió conquistar un público amplio, más allá del circuito estrictamente folclórico.

El cantante inició su camino en los años noventa como integrante del grupo Los Amigos, pero alcanzó mayor notoriedad con la banda Los Algarroba.com, con la que recorrió escenarios nacionales e internacionales. Con el paso del tiempo, desarrolló su carrera solista y consolidó un sello propio que combina chacareras, zambas y carnavalitos con una puesta en escena vibrante y cercana al público.

Galleguillo ha sido una figura destacada en los grandes festivales de folklore, como Cosquín y Jesús María, donde cada temporada reunió a multitudes que acompañan sus clásicos. Su música, asociada a la celebración y la identidad riojana, lo transformó en un emblema cultural de su provincia y en uno de los artistas más convocantes del género.

FUENTE: El Destape