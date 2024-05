Aseguran que en San Juan los coches de Uber triplican la flota de taxis y remises

Desde la llegada de Uber a la provincia, Gómez precisó que conforme a un censo realizado dentro del sindicato han registrado entre 6.000 a 7.000 autos que están brindo el servicio de transporte bajo la aplicación.

“Es mucha la gente que no consigue trabajo y ponen a trabajar el auto que tienen, que no es cero kilómetros y muchas veces no se encuentra en condiciones, manejan sin luces, por ejemplo, pero como nadie los controla, ofrecen el servicio”, detalló.

Un dato no menor es que en la provincia también está en vigencia el servicio de moto dentro de Uber, algo que tampoco está permitido, no hay una legislación al respecto, pero si un sanjuanino hoy solicita una moto para trasladarse, lo puede conseguir.

Pese a la insistencia de este medio, desde Uber detallaron que la empresa no brinda precisiones respecto a los números que manejan en torno a conductores que se han sumado. “Uber no da cifra a nivel global, y menos del interior”, precisaron.

Baja demanda de usuarios de taxis y remises producto el "efecto Uber" y la crisis económica

Gustavo Gómez aseguró que a nivel general hay un descenso de la demanda, una parte porque hay usuarios que se volcaron a consumir Uber “por moda”, y en parte por los costos que representa tomarse un remis y el poco circulante de dinero que hay en las calles.

“La gente que tomaba taxis y remises ha dejado de tomar, por el tema de las aplicaciones, pero también por la situación económica que viven los trabajadores. En taxis ha bajado más de un 60% la recaudación en lo que va del año, y esto no es solo en San Juan, sino en todo el país a nivel general”, explicó.

En la misma línea se expresó Walter Ferreri, del Sindicato de Conductores de Taxi, quien detalló que si bien la demanda baja en invierno, la crisis económica también está impactando al sector.

Por su parte el propietario de Remis Oeste, Daniel Pérez, detalló a Tiempo de San Juan que si bien en la empresa no han detectado una merma en lo que es demanda por medio de la app, llamada telefónica u otras vías; si han registrado una baja de la demanda en lo que es “pasajero de calle”, es decir, con la persona que demanda de manera espontánea un taxi o remis.

“Hoy tal vez no es un negocio sustentable, no solo por la recaudación, sino por un montón de costos que se movieron. Tenemos la esperanza que en los próximos meses se va a reactivar la situación”, explicó el empresario sanjuanino.