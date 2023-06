Arrancó la veda electoral: qué se puede y qué no se puede hacer en San Juan

Finalmente, y con polémica en el medio, los sanjuaninos podrán elegir la próxima fórmula que conducirá los destinos de San Juan este domingo . En ese contexto, desde las 8 de la mañana de este viernes 30 de junio comenzó la veda electoral y es importante volver a recordar qué se puede hacer y qué no.

Un dato no menor es que desde el Tribunal Electoral Provincial dispusieron algunas excepciones en esta oportunidad, debido a que la fecha originalmente no formaba parte del calendario electoral.

Dentro de las restricciones en el marco de la veda no se podrá realizar campaña por candidatos (durante 48 horas antes de los comicios que inician el domingo a las 8 de la mañana). Además, no se podrá difundir, a través de los medios de comunicación, alguna actividad de campaña 48 horas antes de las elecciones. Además, no se podrán realizar eventos proselitistas ni gremiales.

La noche del sábado los boliches no podrán abrir sus puertas, al igual que casinos y casas de apuestas durante la jornada. En el caso de los locales gastronómicos, bares y similares deberán cerrar sus puertas antes de la medianoche.

En esta oportunidad, por disposición del Tribunal Electoral Provincial, se podrán realizar cumpleaños, casamientos, jornadas, congresos y otras actividades similares de índole privada, tanto en casas de familias como en salones. También se habilitan actividades recreativas infantiles y jornadas que hayan sido programadas para este fin de semana. Es importante tener en cuenta que quienes realicen algún tipo de evento en el marco de la veda deben contar con la autorización del Tribunal.