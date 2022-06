Agresiones verbales y físicas, moneda corriente a los médicos sanjuaninos en los Servicios de Guardia

El ataque con ácido a un reconocido médico sanjuanino en la puerta de una clínica en Capital develó una realidad poco conocida. La exposición de los profesionales de la salud a maltratos verbales y agresiones físicas. Ocurrió, por supuesto, durante la pandemia, cuando se agravó la situación. En ese momento hasta hubo una "caza de brujas". Luego hubo una merma, nada similar a ese entonces. Pero no cesó.

El viernes a la tarde, el jefe de Traumatología del Hospital Rawson, Daniel Luque , salió del instituto dedicada a su especialidad, en pleno centro, cuando fue abordado por un ex paciente, Miguel Castillo, de 67 años. El agresor le arrojó ácido en las manos y parte de la cara. De manera que el médico debió ser ingresado de urgencia en el área de Quemados del Hospital Marcial Quiroga.

La notoriedad del profesional hizo que la comunidad médica repudiara de manera inmediata la violenta acción del ex paciente, que actualmente está detenido en la Central de Policía. Hubo solidaridad de colegas y de los sanjuaninos en general. No obstante, no es un caso aislado.

El secretario del Colegio Médico, Pablo Flores, dijo a este diario que las agresiones son normales, principalmente en los nosocomios que tienen servicios de guardia las 24 horas. Dio un ejemplo: el lunes pasado, sufrió golpes el actual jefe de Urgencias del Hospital Rawson, cuando estaba en los consultorios ubicados en calles General Paz y Estados Unidos. "Un paciente se levantó de la camilla y lo agredió. Obvio que el médico se defendió", dijo.

Según expresó Flores, esto sucede "cuando hay daños en el paciente o fallecimientos" y el protocolo es llamar a la seguridad del establecimiento y luego a la Policía. "Generalmente son maltratos verbales, más que nada amenazas", destacó. Los ejecutores suelen ser familiares.

El vínculo de Luque con Castillo

Al parecer, la furia de Cabello con el profesional comenzó luego de que lo interviniera quirúrgicamente. El traumatólogo lo operó de una rodilla y no quedó bien. Por caminar con dificultad se lesionó la otra rodilla y también fue intervenido por Luque y, después de esas dos cirugías su cadera comenzó a fallar. Eso fue lo que lo habría motivado a iniciarle juicio al médico, pero la Justicia resolvió a favor del médico, quien además habría sido amenazado en varias oportunidades por su paciente.

En su perfil de Facebook, el paciente tiene varias publicaciones dedicadas a Luque. En una de ellas, realizada el 4 de noviembre de 2021, muestra un video filmado por el mismo en el que se presenta en el Hospital Rawson a solicitar un turno con el especialista, quien en ese momento estaba de licencia.