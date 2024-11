Afirman que la escasez de hormonas y medicamentos afecta a la comunidad trans en San Juan

Crisis El difícil momento de una organización social clave en San Juan: sin sede por no poder pagar el alquiler

Verónica Araya, dirigente de ATTA en San Juan, alertó en una entrevista con Canal 13 de San Juan sobre las consecuencias de esta escasez, que afecta directamente la calidad de vida de la comunidad trans, particularmente a quienes no pueden costear tratamientos privados. "Desde que asumió Milei, hay falta de medicación, falta de preservativos y faltan hormonas", afirmó Araya.

Para las personas trans en tratamiento hormonal, la falta de acceso regular y gratuito a hormonas representa un riesgo de salud significativo. Estos tratamientos no solo son fundamentales para la afirmación de género, sino que también ayudan a estabilizar el bienestar físico y emocional de quienes los reciben. “Las chicas siguen falleciendo por inyectarse materiales no aprobados debido a la falta de acceso a tratamientos seguros”, expresó Araya, destacando el peligro que representa el uso de productos no regulados ante la ausencia de opciones seguras.

El acceso a preservativos, un elemento clave para la salud sexual de cualquier comunidad, también se ha visto comprometido. La falta de preservativos en hospitales públicos afecta a personas en situación de vulnerabilidad y limita las posibilidades de prevenir infecciones de transmisión sexual (ITS), un problema que podría incrementarse debido a esta situación.

En este contexto, ATTA intensificó sus esfuerzos por brindar información y talleres sobre prevención de ITS y salud sexual, pese a la falta de insumos básicos. “Contamos con el apoyo de algunos profesionales de la salud pública, pero estamos en una situación complicada. Muchas compañeras no pueden costear asesorías médicas o legales, y la falta de insumos solo empeora el panorama”, señaló Araya. Esta semana, en el marco de las actividades de la Semana de la Diversidad, se han organizado talleres sobre salud sexual y defensa legal en los jardines del parque de Mayo, con el objetivo de ofrecer apoyo a la comunidad ante la falta de recursos en el sistema de salud.