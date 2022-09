A un año de la muerte de Nico Naranjo: el recuerdo de su mamá y la lucha por encontrar al culpable

Además, reflexionó sobre la acción por la cual se lo investiga al ciclista marplatense: “No pienso que lo haya hecho con la intención de matar, pero lo tiró y lo mató”. Luego remarcó que algo que aumentó su dolor fue la indiferencia de Curuchet sobre el tema: “Nunca nos llamaron, nunca tuvieron esa hombría de ofrecer disculpas”.

Sobre el año de luto, agregó que compartió mucho con su nieta, quien nació dos meses antes de que Nico falleciera y que todos los días le habla sobre su padre. Además de eso, Perla afirmó que su dolor tapó una parte del fanatismo por el ciclismo: “No escucho, no veo, nada... es que la persona con quien lo hacía se me fue, ya no está. Pero sí que me entero todo en las redes de lo que sucede en el ambiente”, añadió con la voz quebrada y recordando a Naranjo.

Es que Perla aprovecha cada oportunidad para hacer recordar en el ambiente del ciclismo lo que le pasó a su hijo y el esfuerzo que hace para pedir una sentencia al principal sospechoso de la muerte del pedalero sanjuanino, Juan Ignacio Curuchet: “No pido que vaya preso, pero sí que no corra más. Si le quitó esa posibilidad a mi hijo, que él tampoco la tenga”, finalizó.

¿Cómo sigue la causa?

El pasado 1 de junio comenzó la ronda de declaraciones en la causa que investiga la muerte de Naranjo en el velódromo Ernesto Contreras de Mendoza. El primero en declarar fue nada menos que Jorge Morgante, comisario de la carrera y prueba en la que se produjo el accidente mortal. El hombre brindó detalles de aquella fatídica tarde y, al ser consultado sobre qué causó la caída mortal, brindó una declaración un poco confusa.

Al referirse a Curuchet dijo que ,"no hace maniobras antideportivas o antirreglamentarias, si uno las ve las tengo que sancionar y no sancioné a nadie ese día".

Este martes se realizará una misa por el año de la muerte de Nicolás Naranjo en la parroquia Virgen de Andacollo en La Bebida. Comenzará a las 19.