jueves 4 de septiembre 2025

Para agendar

A sacar el gloss y las plumas: vuelve el Curso de Cultura Drag al Conte Grand

El curso contará con 16 encuentros presenciales, distribuidos en 15 clases formativas y una presentación final al estilo teatro de revista.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Vuelve el Curso de Cultura Drag al Centro Cultural Amadeo Conte Grand.

El próximo 9 de septiembre inicia la cuarta edición del Curso de Cultura Drag + Espectáculo Final, una propuesta formativa y artística que se ha consolidado como un espacio de referencia en San Juan. La actividad se desarrollará en el Centro Cultural Conte Grand y contará con 16 encuentros presenciales, distribuidos en 15 clases formativas y una presentación final.

Las clases se dictarán los martes y jueves de 19:00 a 21:00 en el Centro Cultural Conte Grand. Es con cupo limitado y las inscripciones están abiertas hasta el 5 de septiembre. Pueden realizarse en los perfiles de Instagram: @culturadrag.arg y @cccontegrand.

El curso está a cargo de reconocidas artistas de la Cooperativa Cultura Drag Argentina —Nikkita, Pandora, Venus, Luxurius y Megan— y ofrece una formación integral en:

  • Performance y expresión corporal
  • Historia y cultura drag
  • Diseño de vestuario y confección de accesorios
  • Make-up escénico y drag
  • Estilismo y peinado de pelucas
  • Utilería, lipsync y creación de personaje

"El Curso de Cultura Drag se ha consolidado como un espacio de encuentro, contención y libertad, en el que muchas personas encuentran comunidad, redes de cuidado y un lugar seguro para expresarse. Esta característica lo convierte en una iniciativa valiosa y única, que activa la producción creativa local y abre nuevas oportunidades para quienes tienen vocación escénica y artística", recordaron desde la organización.

La experiencia culminará con un gran espectáculo final de género teatro de revista, protagonizado por las y los participantes, quienes presentarán lo aprendido en un show colectivo lleno de brillo, humor e identidad. Además, el curso contará con certificación oficial de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), lo que garantiza el reconocimiento académico de los contenidos y otorga un valor profesional adicional a la formación recibida.

"Esta cuarta edición vuelve a realizarse con el apoyo del Centro Cultural Conte Grand, reafirmando el compromiso de San Juan con la diversidad, el arte inclusivo y transformador. Se trata del único curso de formación drag desarrollado dentro de un centro cultural provincial estatal en Argentina, lo que lo convierte en una propuesta innovadora y pionera a nivel nacional", sostuvieron los organizadores para finalizar.

