viernes 31 de octubre 2025

Viral

¿Escena de Marvel?: la pelea viral de dos artistas callejeros que se escupían fuego

El insólito enfrentamiento se volvió viral en las redes sociales. Discutían por el mismo semáforo para trabajar, pero uno de ellos sorprendió a todos al lanzar fuego por la boca.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Lo que empezó como una simple disputa por un espacio para trabajar terminó en una escena digna de una película de acción. En Ciudad de México, dos artistas callejeros protagonizaron una pelea en plena vía pública por un semáforo en el que ambos querían realizar sus shows.

El conflicto tomó otro nivel cuando uno de los protagonistas, conocido en la zona por su habilidad para escupir fuego, decidió ponerle picante y “encender” la discusión.

El hombre, que suele usar fuego como parte de su espectáculo, lanzó llamaradas mientras discutía con su colega, desatando la sorpresa -y el miedo- de los conductores que esperaban el cambio de luz.

Varios automovilistas sacaron sus celulares y registraron el momento, que rápidamente se viralizó en las redes sociales. En cuestión de horas, el video acumuló miles de reproducciones y comentarios en todo el mundo.

El video:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/porqueTTarg/status/1984360432963109244&partner=&hide_thread=false

Temas
