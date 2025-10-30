jueves 30 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Pasó en las redes

"Te voy a echar Mirta", un trámite que no salió como esperaban y terminó en carcajadas

Los virales no dejan de sorprender y plataformas como TikTok están cargados de ellos. Una usuaria compartió un momento familiar que terminó en puras risas.

Por Mariela Pérez
image (3)

Redes como X, Instagram o TikTok están llenas de material viral que cada año se renueva. Mientras hay creadores de contenidos que todo el tiempo están buscando subir algo que sea original y se vuelva viral, hay videos que no pierden vigencia y cuando aparecen, es inevitable no colgarse viéndolo una y otra vez, más si refleja situaciones cotidianas de la vida diaria.

Lee además
la prenda que sera tendencia y protagonista este verano
Atención

La prenda que será tendencia y protagonista este verano
susto en el lago san roque: el video del avion hidrante que volo bajo y se volvio viral
¡Tremendo!

Susto en el lago San Roque: el video del avión hidrante que voló bajo y se volvió viral

Eso fue lo que compartió la usuaria en TikTok @claudialescano22 hace un tiempo atrás. El video suma más de 6.000 comentarios y gran parte de ellos hacen mención de Mirta, quien resulta ser un personaje secundario en la historia, pero que por su “participación”, se lleva todos los halagos y reconocimientos.

En las imágenes se puede ver un hombre adulto comentando no haberse dado cuenta de una situación insólita que protagonizó. Sucede que, al vestirse para hacer unos trámites en el banco, no se percató del tajo que tenía su pantalón en la parte trasera.

Las risas tanto de su esposa como de Mirta, la mujer que realiza tareas domésticas, no se hicieron esperar, pero la carcajada de Mirta es evidente en cada segundo del video, haciendo que la situación sea por demás graciosa.

“Te voy a echar Mirta” se escucha a lo lejos, en tono humorístico y enojado, mientras la mujer no puede contener la carcajada.

Si bien el video fue subido hace algunos días, la magia del algoritmo lo trae nuevamente a la escena. Porque lo importante es reírse de uno mismo, aunque la situación sea por demás bizarra.

Mirá el video completo

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "¡Viralazo! “Te voy a echar Mirta”, un trámite que no salió como esperaban y terminó en carcajadas Ir al banco puede salir mal cuando tu esposa descubre que no miraste bien la ropa antes de salir a la calle. Eso fue lo que compartió una usuaria en TikTok, haciendo qu eel momento se vuelva viral y despierte una infinidad de carcajadas. Te bancamos Mirta La nota en @tiempodesanjuan #viral #tiempodesanjuan #risas #humor #tiempodesanjuan"

Temas
Seguí leyendo

El top diez de las preguntas más frecuentes que realizan los argentinos en Google antes de votar

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Imagen archivo
Lamentable

Santa Lucía: fue al hospital por un dolor en el pecho, le dijeron que era muscular y murió horas después mientras trabajaba

Este es Lucas Mazzaforte, el interno quemado.
Reo herido

Un preso se prendió fuego dentro del Penal de Chimbas

En Chile dicen que tienen todas las obras listas para abrir el Paso de Agua Negra y que solo falta la definición del gobierno de San Juan. 
Decisión esperada

Paso de Agua Negra: en Chile aseguran que el camino está listo y esperan que San Juan ponga fecha de apertura

Una sanjuanina fue acusada de exhibicionismo en la vía pública tras una discusión vecinal: el video
Insólito

Una sanjuanina fue acusada de exhibicionismo en la vía pública tras una discusión vecinal: el video

Imagen ilustrativa
Sanjuanino estafado

Invirtió $4.500.000 en una plataforma digital, le hicieron creer que ganó 23.000 dólares y terminó sin un peso

Te Puede Interesar

En San Juan, el IPV a full en el cierre de 2025: entregará uno o dos barrios por semana, ¿cuáles son los próximos?
Techo propio

En San Juan, el IPV a full en el cierre de 2025: entregará uno o dos barrios por semana, ¿cuáles son los próximos?

Por Redacción Tiempo de San Juan
Ya se respira Fiesta del Sol: empezaron con el armado de la feria temática y asoman dos sorpresas para las tres noches video
Cuenta regresiva

Ya se respira Fiesta del Sol: empezaron con el armado de la feria temática y asoman dos sorpresas para las tres noches

Santiago Graffigna, víctima de este presunto intento de robo en su estudio jurídico.
Raro

Desconocidos entraron al estudio de Santiago Graffigna, uno de los condenados en la causa expropiaciones

César Aguilar, asumiendo en diciembre de 2023 ante Susana Laciar.
Coletazos de las legislativas

En Capital, un "gesto político" que terminó con una ola de renuncias que no serán aceptadas

Leopoldo Alfredo Bravo murió el 30 de octubre de 2010 en la cumbre de su carrera política. 
Dirigente icónico

A 15 años de la muerte del sanjuanino Leopoldo Bravo, su recuerdo entrañable