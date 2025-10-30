"Te voy a echar Mirta", un trámite que no salió como esperaban y terminó en carcajadas

Redes como X, Instagram o TikTok están llenas de material viral que cada año se renueva. Mientras hay creadores de contenidos que todo el tiempo están buscando subir algo que sea original y se vuelva viral, hay videos que no pierden vigencia y cuando aparecen, es inevitable no colgarse viéndolo una y otra vez, más si refleja situaciones cotidianas de la vida diaria.

¡Tremendo! Susto en el lago San Roque: el video del avión hidrante que voló bajo y se volvió viral

Eso fue lo que compartió la usuaria en TikTok @claudialescano22 hace un tiempo atrás. El video suma más de 6.000 comentarios y gran parte de ellos hacen mención de Mirta, quien resulta ser un personaje secundario en la historia, pero que por su “participación”, se lleva todos los halagos y reconocimientos.

En las imágenes se puede ver un hombre adulto comentando no haberse dado cuenta de una situación insólita que protagonizó. Sucede que, al vestirse para hacer unos trámites en el banco, no se percató del tajo que tenía su pantalón en la parte trasera.

Las risas tanto de su esposa como de Mirta, la mujer que realiza tareas domésticas, no se hicieron esperar, pero la carcajada de Mirta es evidente en cada segundo del video, haciendo que la situación sea por demás graciosa.

“Te voy a echar Mirta” se escucha a lo lejos, en tono humorístico y enojado, mientras la mujer no puede contener la carcajada.

Si bien el video fue subido hace algunos días, la magia del algoritmo lo trae nuevamente a la escena. Porque lo importante es reírse de uno mismo, aunque la situación sea por demás bizarra.

Mirá el video completo