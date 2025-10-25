sábado 25 de octubre 2025

¡Tremendo!

Susto en el lago San Roque: el video del avión hidrante que voló bajo y se volvió viral

El Boeing 737 Fireliner voló a baja altura sobre Villa Carlos Paz y generó sorpresa en redes. Lo que parecía una emergencia fue en realidad un operativo de entrenamiento para combatir incendios forestales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Galería original horizontal (1)

Lo que comenzó como un susto colectivo y un video viral terminó siendo una jornada de práctica aérea. Este viernes, un Boeing 737 Fireliner, el avión hidrante más grande de Latinoamérica, sobrevoló a muy baja altura el lago San Roque y parte de Villa Carlos Paz, generando asombro y preocupación entre los vecinos.

En las imágenes difundidas en redes sociales se escuchan frases como “¡Va a aterrizar en el lago!” o “¡Largó combustible!”, mientras la enorme aeronave realizaba un descenso controlado sobre el espejo de agua. Sin embargo, lejos de tratarse de una emergencia, se trató de un simulacro de entrenamiento coordinado por la Dirección Provincial de Aeronáutica (DPA) de Córdoba y su par de Santiago del Estero.

Un operativo de entrenamiento

El Boeing 737 Fireliner (LV-KJS), que pertenece al Gobierno de Santiago del Estero, participó de un operativo conjunto para fortalecer los protocolos de actuación ante incendios forestales.

Durante la jornada, la aeronave realizó maniobras de desplazamiento en tierra y una descarga de agua sobre el lago San Roque, acompañada por equipos del DUAR (Dirección de Unidades de Alto Riesgo) y personal especializado.

La práctica buscó mejorar la coordinación entre medios aéreos y terrestres de cara a la temporada alta de incendios. Días atrás, el mismo avión había intervenido en el incendio de Guasapampa, realizando múltiples descargas de agua.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Susto y sorpresa en el lago San Roque Un Boeing 737 Fireliner voló a muy baja altura sobre Villa Carlos Paz y generó revuelo en redes Muchos creyeron que se trataba de una emergencia, pero en realidad fue un simulacro de entrenamiento para la temporada de incendios en Córdoba. El avión hidrante más grande de Latinoamérica participó de un operativo conjunto entre Córdoba y Santiago del Estero Mirá el video y conocé los detalles en tiempodesanjuan.com #Córdoba #SanRoque #AviónHidrante #Incendios2025 #Fireliner #TiempoDeSanJuan #VillaCarlosPaz #Noticias #Simulacro #Argentina"

El avión hidrante más grande de Latinoamérica

El Fireliner es un Boeing 737 adaptado para el combate de incendios, con capacidad para transportar hasta 15.000 litros de agua o retardante. Su tecnología permite realizar descargas precisas y rápidas, cubriendo amplias superficies afectadas por el fuego.

Aunque el vuelo provocó un momento de confusión en la población, el operativo fue calificado como exitoso por las autoridades y se convirtió en una muestra de entrenamiento y coordinación interprovincial ante emergencias ambientales.

