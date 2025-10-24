viernes 24 de octubre 2025

En la previa

El top diez de las preguntas más frecuentes que realizan los argentinos en Google antes de votar

Cuenta regresiva para los comicios del domingo y en la previa, varios argentinos acceden al motor de búsqueda Google para salvar algunas. Dudas. Lo más buscado y lo más preguntado.

Por Mariela Pérez
image

Este domingo se llevarán a cabo las elecciones de medio término, también conocidas como Legislativas 2025, donde habrá recambio de bancas en el Congreso. Si bien hubo campaña a diestra y siniestra en cada rincón del país, muchas de ellas protagonizadas por personas que no precisamente quienes encabezan las listas, aparentemente gran parte de la sociedad aún desconoce los pormenores de los comicios y eso se vio reflejado en las búsquedas de Google.

Según publicó Google Trends, del 13 al 19 de octubre lo más buscado en Argentina relacionado a las elecciones fue “Padrón electoral”. Sin duda el cambio de sistema con la implementación en todo el país de la Boleta Única Papel (BUP) generó dudas sobre si el lugar en el que se votaba era el mismo que la vez anterior.

Además, hubo preguntas que se reiteraron, consultas puntuales sobre algunas figuras, como también búsquedas relacionadas a los términos “trabajo”, “jubilación”, “salario” y “educación”.

image

El top cinco de las preguntas que más se repitieron sobre las elecciones

  • ¿Por qué es importante votar?
  • ¿Qué son las elecciones legislativas?
  • ¿Cuándo arranca la veda electoral?
  • ¿Cómo se vota con la Boleta Única de Papel?
  • ¿Dónde votar el 26 de octubre?
  • ¿Cómo sé dónde voto?
  • ¿Qué es la democracia?
  • ¿Cómo son las boletas para votar 2025?
  • ¿Es obligatorio votar el 26 de octubre?
  • ¿Qué es el voto?

Sin duda el contenido de las preguntas refleja dudas en torno a las nociones básicas relacionadas a los comicios. Según el informe de Google, estas tendencias demuestran interés por comprender mejor el sistema electoral y los pasos del proceso de votación.

image

Pero ese no fue el único tema que lideró las búsquedas, ya que también se enfocaron algunas preguntas sobre personas puntuales. Las preguntas más populares fueron:

  • ¿Lilia Lemoine de qué partido es?
  • ¿Burlando es candidato de qué partido?
  • ¿Cómo saber si estoy afiliado a un partido?
  • ¿Facundo Manes de qué partido político es?
  • ¿Fernando Gray de qué partido es?
  • ¿Espert de qué partido es?
  • ¿El intendente de Zárate 2025 de qué partido es?
  • ¿Juan Monteverde de qué partido es?
  • ¿Pullaro de qué partido es?
  • ¿Diego Santilli de qué partido es?

A días de los comicios, la compañía reforzó la importancia de acudir a fuentes confiables para evitar desinformación, teniendo en cuenta el cambio de modalidad que habrá en estos comicios, que pueden generar confusiones y llevar a cometer errores.

