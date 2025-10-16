jueves 16 de octubre 2025

Estremecedor

Vecinos denuncian que un grupo de personas roba sus gatos para comérselos

El caso genera polémica en Córdoba. Acusan a un grupo de personas en situación de calle y dicen que desaparecieron al menos 10 mascotas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Vecinos de un barrio de Córdoba denuncian que sus gatos desaparecen y denuncian que se los llevan personas en situación de calle para comérselos.

Una situación alarmante mantiene en vilo a los vecinos del barrio Güemes, en la ciudad de Córdoba. En los últimos días, al menos diez gatos domésticos desaparecieron y los habitantes de la zona aseguran que un grupo de personas en situación de calle estaría robando y sacrificando a los animales para consumir su carne.

La preocupación creció cuando se encontraron restos de gatos (principalmente pieles), en la Plaza de los Arquitectos, un espacio público del barrio. Este hallazgo motivó a los vecinos a realizar una denuncia formal en la comisaría local, el pasado miércoles.

Según publicó el portal Vía País, la presentación fue impulsada por el Centro Vecinal de Güemes, que pidió la intervención urgente de las autoridades ante lo que consideran una situación crítica.

image

Lautaro Celayes, presidente del centro vecinal, señaló que los restos hallados refuerzan la sospecha de que los gatos están siendo faenados. Apuntó directamente a un asentamiento ubicado en un corredor cercano al Hospital Misericordia, donde residen unas 30 personas en condiciones de extrema vulnerabilidad. En varios casos, se trataría de personas con consumo problemático de sustancias.

“El hallazgo fue muy impactante. No sólo por la desaparición de las mascotas, que ya era un tema que nos preocupaba, sino porque ahora tenemos indicios concretos”, afirmó Celayes.

El caso genera conmoción y debate en la ciudad, no solo por el maltrato animal, sino también por el trasfondo social que involucra. Hasta el momento, no hay detenidos ni confirmación oficial por parte de la policía sobre los hechos denunciados.

