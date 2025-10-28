La prenda que será tendencia y protagonista este verano

El verano 2026 llega con un cambio de tendencia que redefine el estilo femenino. Las minifaldas, símbolo indiscutido de los días cálidos, ceden su lugar a una prenda que regresa con fuerza y promete dominar los looks de la temporada: la pollera larga.

De tela liviana, caída suave y movimiento natural, esta falda conquista tanto a las pasarelas internacionales como al street style. Su éxito radica en su combinación perfecta entre comodidad y elegancia, adaptándose a todo tipo de cuerpos y estilos.

Esta tendencia surge como una respuesta a la búsqueda de prendas más relajadas, funcionales y versátiles. Lejos de los modelos ajustados o estructurados, las faldas largas ofrecen libertad de movimiento sin resignar el toque chic que caracteriza al verano. Además, alargan visualmente la silueta y pueden adaptarse a cualquier ocasión, desde un look urbano hasta uno más sofisticado.

La variedad de materiales y estampados es otro de sus puntos fuertes: lino, algodón o satén; colores lisos, rayas o estampas florales. Cada opción permite construir un outfit distinto, ideal tanto para el día como para la noche.

**Cómo combinarlas esta temporada:**

* Con **remeras básicas ajustadas** para un look minimalista y fresco.

* Con **tops bandeau o musculosas cropped** para resaltar la cintura.

* Con **camisas oversized anudadas**, perfectas para un estilo playero.

* Con **zapatillas blancas** para un aire urbano y cómodo.

* Con **botas texanas o sandalias con plataforma** para elevar el look nocturno.