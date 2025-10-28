martes 28 de octubre 2025

La prenda que será tendencia y protagonista este verano

Cómodas, frescas y llenas de estilo. Con múltiples estampados y materiales livianos, esta prenda conquista pasarelas, celebridades e influencers. Cuál es.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El verano 2026 llega con un cambio de tendencia que redefine el estilo femenino. Las minifaldas, símbolo indiscutido de los días cálidos, ceden su lugar a una prenda que regresa con fuerza y promete dominar los looks de la temporada: la pollera larga.

De tela liviana, caída suave y movimiento natural, esta falda conquista tanto a las pasarelas internacionales como al street style. Su éxito radica en su combinación perfecta entre comodidad y elegancia, adaptándose a todo tipo de cuerpos y estilos.

Esta tendencia surge como una respuesta a la búsqueda de prendas más relajadas, funcionales y versátiles. Lejos de los modelos ajustados o estructurados, las faldas largas ofrecen libertad de movimiento sin resignar el toque chic que caracteriza al verano. Además, alargan visualmente la silueta y pueden adaptarse a cualquier ocasión, desde un look urbano hasta uno más sofisticado.

La variedad de materiales y estampados es otro de sus puntos fuertes: lino, algodón o satén; colores lisos, rayas o estampas florales. Cada opción permite construir un outfit distinto, ideal tanto para el día como para la noche.

**Cómo combinarlas esta temporada:**

* Con **remeras básicas ajustadas** para un look minimalista y fresco.

* Con **tops bandeau o musculosas cropped** para resaltar la cintura.

* Con **camisas oversized anudadas**, perfectas para un estilo playero.

* Con **zapatillas blancas** para un aire urbano y cómodo.

* Con **botas texanas o sandalias con plataforma** para elevar el look nocturno.

