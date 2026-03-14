sábado 14 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Encuesta

Tendencia peligrosa: los sanjuaninos se endeudan para pagar otras deudas

Un sondeo de TIEMPO DE SAN JUAN revela que el principal motivo para pedir créditos es saldar compromisos previos. También para la compra de alimentos. La tendencia coincide con un fuerte salto en la morosidad nacional. Los tips de la economista sanjuanina Lucila Avelín para los morosos.

Por Miriam Walter
image
image

Una reveladora encuesta de TIEMPO DE SAN JUAN entre sus lectores muestra una preocupante realidad económica en la provincia. La tendencia indica que el endeudamiento en San Juan ya no se usa mayoritariamente para inversiones o bienes durables, sino como un mecanismo de supervivencia financiera. Según los resultados del relevamiento, el motivo más votado por los participantes para solicitar créditos en el último año fue, precisamente, el pago de otras deudas, alcanzando un 26,8% con 1.764 votos. Es decir, el sanjuanino se endeuda para pagar deudas.

Lee además
una de cada cuatro personas ya tiene deudas atrasadas con bancos y billeteras virtuales
Bancarrota

Una de cada cuatro personas ya tiene deudas atrasadas con bancos y billeteras virtuales
industriales de san juan en crisis financiera: pymes endeudadas y al limite del credito
Actividad

Industriales de San Juan en crisis financiera: pymes endeudadas y al límite del crédito

En un segundo escalón del sondeo quedó la no menos alarmante respuesta de que con un crédito se compran alimentos, que representó el 24,3% de las respuestas con 1.601 votos. El resto de los resultados muestra una dispersión entre otras necesidades básicas y urgencias: el pago de servicios acumuló el 17,7% de las menciones, seguido por las emergencias con un 15,8% y, finalmente, los gastos médicos con un 15,5%. El análisis de estas cifras sugiere que más de una cuarta parte de los encuestados se encuentra atrapada en una calesita financiera donde se toma deuda nueva para intentar cancelar compromisos previos que ya no pueden afrontar con sus ingresos habituales.

image

Esta situación sanjuanina no es un hecho aislado, sino que se enmarca en un contexto nacional de marcado deterioro en la capacidad de pago de los hogares. Según el último Informe sobre Bancos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la morosidad de las familias argentinas se triplicó en apenas un año. Mientras que a fines de 2024 la irregularidad en los préstamos a hogares era del 2,5%, para diciembre de 2025 este indicador escaló hasta el 9,3%. Este incremento en el segmento de particulares fue el motor que elevó la mora del sistema financiero total al 5,5%, evidenciando que las familias sufren las dificultades de cumplimiento mucho más que las empresas, cuya irregularidad se situó apenas en un 2,5%.

El impacto en los hogares

image

La economista sanjuanina Lucila Avelín, consultada por TIEMPO DE SAN JUAN, analizó este fenómeno y explicó que la caída del salario real implica una reducción directa en la capacidad de consumo, lo que empuja a las familias a financiar gastos corrientes, como alimentos o servicios, mediante tarjetas de crédito o préstamos personales. Al respecto, la especialista señaló que “esto puede solucionar la necesidad en el corto plazo, pero crea inconvenientes financieros a futuro si no se genera el ingreso suficiente como para hacer frente a esa deuda sumada a los gastos mensuales”.

Avelín advirtió que cuando una familia no logra aumentar sus ingresos para cubrir los costos mensuales y saldar la deuda tomada, comienza a pagar los mínimos de las tarjetas de crédito, provocando que el pasivo se incremente de forma exponencial por las elevadas tasas de refinanciación. Según su visión, esto genera un círculo complejo que se inicia con la falta de liquidez, sigue con el uso de préstamos que aumentan las cuotas mensuales, lo que deja menos ingreso disponible y obliga a tomar más crédito para cubrir gastos hasta derivar en la mora.

Para intentar romper esta dinámica, la economista dio consejos fundamentales para el manejo de las finanzas domésticas. “Si bien no es un círculo fácil de romper, lo primero es revisar y ajustar todos los gastos. Llevar un registro es clave para detectar 'gastos hormiga' que muchas veces no se tienen en cuenta, pero que sumados a fin de mes pueden ser significativos. Luego, intentar cancelar primero las deudas que tengan mayor tasa de interés o las que tengan una cuota más alta, para poder liberar flujo de ingresos que permita hacer frente a los costos mensuales. En caso de darse una baja en las tasas de mercado, una buena opción es tomar deuda más barata para cancelar deuda más costosa”, concluyó Avelín.

Temas
Seguí leyendo

El arte de vestirse en la media estación

Anteojos: en San Juan no son tendencia, son identidad

Menos mercadería, salidas y carne, lo que relegan los sanjuaninos para llegar a fin de mes

Entre volcanes y rumbo al Pacífico: el tren que San Juan impulsa para llegar a Chile

Dilexis en marcha: tras la venta, la firma ya regularizó los pagos atrasados y el Gobierno busca promover nuevas inversiones

Hacer una casa en San Juan: cuánta plata se necesita hoy para empezar la obra y un dato inesperado

La empresa Naturgy firmó un acuerdo con la UNSJ para impulsar capacitaciones en oficios

El dólar cae a $ 1.410 y se aleja del techo de la banda cambiaria

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El paso Planchón-Vergara, en el sur de Mendoza, atraviesa un corredor andino dominado por volcanes y lagunas de altura. Por allí se proyecta el tren de cargas que las provincias cuyanas impulsan para conectar con Chile.
Proyecto ferroviario

Entre volcanes y rumbo al Pacífico: el tren que San Juan impulsa para llegar a Chile

Por Elizabeth Pérez

Las Más Leídas

Todos los detalles del cambio de vida de los peces del lago del Parque de Mayo. video
Del pochoclo al edén

Tras su viaje en el "camión pileta", los peces del Parque de Mayo no volverán al lago: qué harán con ellos

El empresario sanjuanino denunciado por una presunta estafa a un contingente que iba a viajar a Río se defiende: Devolví todo el dinero
Derecho a réplica

El empresario sanjuanino denunciado por una presunta estafa a un contingente que iba a viajar a Río se defiende: "Devolví todo el dinero"

El Autódromo El Zonda vuelve con ruido de motores
Automovilismo

A preparar las reposeras y las hieleras: el Zonda tiene su primera carrera confirmada del año y ya hablan de una inédita competencia nocturna

Echaron al policía que fue filmado teniendo sexo en el cementerio
Escándalo

Echaron al policía que fue filmado teniendo sexo en el cementerio

Piden el sobreseimiento para el juez sanjuanino que chapeó con su condición, pero su conducta será revisada por la Corte
Caso polémico

Piden el sobreseimiento para el juez sanjuanino que "chapeó" con su condición, pero su conducta será revisada por la Corte

Te Puede Interesar

Vuelco en Pocito: un conductor terminó hospitalizado y le encontraron un revólver en el auto
Misterio

Vuelco en Pocito: un conductor terminó hospitalizado y le encontraron un revólver en el auto

Por Redacción Tiempo de San Juan
Tendencia peligrosa: los sanjuaninos se endeudan para pagar otras deudas
Encuesta

Tendencia peligrosa: los sanjuaninos se endeudan para pagar otras deudas

Vecinos del derrumbe en Parque Patricios convocaron a un abrazo para reclamar justicia (Foto: Agencia NA - Claudio Fanchi)
En la mira

Los lazos con San Juan de la empresa del derrumbe en Parque Patricios: hizo dos famosos edificios sanjuaninos

Menos mercadería, salidas y carne, lo que relegan los sanjuaninos para llegar a fin de mes video
Situación

Menos mercadería, salidas y carne, lo que relegan los sanjuaninos para llegar a fin de mes

Cositas que me pasan: la curiosa historia que contó Darío Barassi desde un Hospital
El video

"Cositas que me pasan": la curiosa historia que contó Darío Barassi desde un Hospital