jueves 30 de octubre 2025

¿Adiós a las ojotas?: el calzado deportivo que será la estrella de este verano

Livianas, cómodas y versátiles. Se imponen en la playa y la ciudad, reemplazando a las clásicas y tradicionales que marcaron generaciones.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Después de años de fidelidad a las ojotas clásicas, el verano trae una revolución en el calzado: las sandalias deportivas de goma con doble tira. Este modelo combina comodidad, ligereza y funcionalidad, convirtiéndose en el favorito tanto para la arena como para el asfalto urbano.

las ojotas: de la playa al street style
Las ojotas: de la playa al street style
el nombre de antano que se volvio tendencia y solo cuatro mujeres en toda la argentina lo llevan
El nombre de antaño que se volvió tendencia y sólo cuatro mujeres en toda la Argentina lo llevan

A diferencia de las ojotas tradicionales, que pueden resultar incómodas por la tira entre los dedos, estas sandalias ofrecen mayor libertad de movimiento y plantillas anatómicas que cuidan la pisada. Además, muchas incluyen suelas antideslizantes, correas ajustables y diseños minimalistas en tonos neutros como arena, gris o verde oliva, aunque no faltan opciones más vibrantes.

Su versatilidad es otro punto a favor: funcionan para un día de playa, un paseo informal por la ciudad o simplemente para estar en casa. Son ultralivianas, resistentes al agua y fáciles de limpiar, convirtiéndose en la opción ideal para quienes buscan comodidad sin renunciar al estilo.

Con estas sandalias, la temporada estival se viste de confort y practicidad, marcando el fin de una era para las clásicas ojotas y consolidando un nuevo clásico del calzado argentino.

