Uñac habló de la "re-re", la fecha de las elecciones y cambio de nombre del frente

Ante los rumores que cobraron fuerza en las últimas horas sobre la posibilidad de elecciones en mayo, el mandatario local expresó, entre risas, que es "una linda fecha". Luego bromeó: "El 25 de Mayo, no, como para ir descartando fechas". En rigor, Uñac sembró dudas sobre si los comicios serán el 14 de mayo, como plantearon trascendidos periodísticos. "Hay que ver el devenir de los días en las otras provincias y qué va a pasar en Nación. No hay fecha definida", dijo.

También comentó que ya "hay cuatro provincias que han colocado esa fecha. Me parece que habrá grupos de provincias que lo hacen en distintas fechas. Podemos estar entre esos grupos".

En cuanto a su candidatura para repetir en la Gobernación, señaló: "Son definiciones que hay que tomar primero en términos personales y en conjunto con las 22 Juntas Departamentales. Tenemos que conversar con todos. Sobre finales de año deberá haber una definición". Para el mandatario, "la habilitación legal está absolutamente allanada. Yo no he tocado Constitución y está prevista una elección y dos reelecciones". Asimismo, se refirió a que la campaña "tiene que ser austera". De hecho, dijo que "pasamos de campaña largas y costosas a una sola".

Sobre el cambio de nombre del frente que, por ejemplo, está en análisis en Juntos por el Cambio San Juan, Uñac respondió: "No lo he pensado, pero no lo descartaría tampoco".