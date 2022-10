Cobra fuerza el 14 de mayo para las elecciones de San Juan

Así las cosas, pasando en limpio la charla del lunes, el 14 de mayo se dio como posibilidad cierta para hacer las elecciones de categorías provinciales y municipales sanjuaninas. Como adelantó Tiempo de San Juan, esa fecha parece cada vez más potable a la luz de que hay dos provincias peronistas, Salta y Tucumán, que ya la eligieron para sus comicios. El adelanto de las elecciones locales respecto de las nacionales es una carta que van a jugar varios mandatarios, no solo del PJ, para hacer rendir los votos propios y Uñac en público no lo descarta. La ventaja de convocar a los comicios en la misma fecha que otros distritos seduce: así toda la atención a nivel nacional no estará puesta en San Juan.

En la intimidad de la comilona, el gobernador y presidente del PJ local, lanzó el 14 de mayo como alternativa fuerte. Pero no fue la única fecha. También conversaron de que podría ser algún domingo de abril, con la excusa de que en mayo hace mucho frío para que los sanjuaninos se sientan más a gusto. Algunos intendentes vienen pidiendo al líder que adelante lo más que pueda, temerosos de que la situación nacional se ponga cada vez peor a la par que los votantes se sientan más defraudados con el FdT. En este marco, Uñac no confirmó que la contienda se dará el 14 de mayo, pero sí dijo que podía ser en esa fecha.

En el encuentro estuvieron todos los intendentes uñaquistas, menos el calingastino Jorge Castañeda, el iglesiano Jorge Espejo y el ullunero Leopoldo Soler, este último, dijeron fuentes calificadas, por cuestiones de salud, ya que está recién operado.

¿Y la re-re? Si bien Uñac dice públicamente que la decisión sobre competir o no por la Gobernación nuevamente en 2023 la dará a conocer después del Mundial de Qatar, en el PJ local ya lo manejan hace rato como una decisión tomada, la de que sí será candidato. De manera que en la charla del lunes todas las ideas giraron en torno a que el pocitano liderará la campaña como aspirante para repetir. La duda es quién le hará frente en la contienda que ahora se regirá por el SIPAD, que se estableció en la reciente reforma del Código Electoral Provincial, y que permite un juego similar al de la Ley de Lemas.

Las fechas

Respecto de los plazos formales, el Código Electoral Provincial de San Juan establece en su artículo 130 que las elecciones ordinarias se deben realizar con antelación de 60 días a la finalización de los mandatos, como mínimo y de 250 días, como máximo. Este plazo mínimo no rige en caso que se las convoque para ser realizadas conjuntamente con las elecciones ordinarias fijadas por el Gobierno Nacional.

Bajo este parámetro temporal, el máximo de 250 días, contando desde el 10 de diciembre que se vencen los mandatos, sería el 5 de abril, que cae miércoles en 2023. Es decir que el 14 de mayo se ajusta perfectamente a la norma, porque sería 210 días antes del recambio de autoridades. Si prospera la idea de abril, las opciones son varias: podría convocarse los domingos 9, 16, 23 o 30 de abril sin ningún impedimento legal.

Por otro lado, el artículo 131 del Código fija que la convocatoria provincial debe hacerse por lo menos con 90 días de anticipación a los comicios, con el fin de establecer fecha de las elecciones, clase y número de los cargos a elegir y número de candidatos y candidatas por electora. Es decir que si se elige el 14 de mayo debería convocarse antes del 14 de febrero de 2023. Si Uñac optara por tomar el plazo máximo, el 5 de abril, puede anunciarlo hasta el 5 de enero del año que viene, pero como el domingo siguiente es el 9 de abril, si elige ese día para las elecciones, puede incluso anunciarlo el 10 de enero.