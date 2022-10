Dos provincias peronistas votan el mismo día de mayo, ¿San Juan también?

El último en dar a conocer el desdoblamiento fue el gobernador salteño, Gustavo Sáenz, quien el viernes de la semana pasada convocó a elecciones para definir cargos provinciales y municipales para el 14 de mayo de 2023, con la meta de que sus comprovincianos elijan para el período 2023-2027 gobernador y vice, diputados, intendentes y concejales. En esta provincia se utiliza la boleta única electrónica, similar al que rige en Ciudad de Buenos Aires.

El otro peronista que antes había elegido el mismo día para disputar comicios es el tucumano Osvaldo Jaldo, partenaire del Jefe de Gabinete nacional, Luis Manzur. Así, según confirmó hace una semana, se definirá en su distrito el 14 de mayo la votación para gobernador, vicegobernador, legisladores, intendentes, concejales y comisionados comunales.

Antes habían hecho el anuncio del adelanto Río Negro, cuya gobernadora Arabela Carreras, que reporta a la fuerza provincial "Juntos Somos Río Negro", justificó la medida “para no quedar mezclados en una grieta que no nos representa”, sin precisar la fecha.

Por su parte, el primer mandatario de Jujuy, Gerardo Morales, anunció también el desdoblamiento de los comicios jujeños pero tampoco tiene definida una fecha. Lo único que afirmó el referente de la UCR es que este proceso coincidirá con la votación de los convencionales constituyentes que tendrán a cargo la modificación de la Carta Magna de Jujuy.

Entre lemas y Qatar

En San Juan, si bien no confirmó el desdoblamiento, Uñac viene dando fuertes señales de que irá por ese camino. Ya en julio decía sobre el tema que "someternos a una elección donde solo se discute qué le pasa al país en general pero al AMBA en particular yo no estoy de acuerdo. No nos compete de manera directa. Yo soy proclive a que nosotros discutamos presente y futuro de San Juan. No es separarse, creo que es discutir lo que a nosotros nos hace crecer como provincia. ¿Por qué discutirlo bajo el paraguas nacional? esa es otra discusión. Alguien debe gobernar el país, alguien debe gobernar San Juan, son dos cosas diferentes". Y viene repitiendo que es "una posibilidad".

El uñaquismo ya avanzó en la reforma electoral con la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para categorías provinciales y municipales, en diciembre del año pasado; y la aprobación en septiembre último del Sistema de Participación Democrática Abierta (SiPAD), mecanismo similar a la Ley de Lemas que fue utilizada en San Juan en la década de los '90.

El tema que discuten en los bunkers pejotistas locales es cuándo se conocerán las definiciones sobre los detalles de la contienda.

En lo objetivo, si de plazos se trata, el Código Electoral Provincial de San Juan establece en su artículo 130 que las elecciones ordinarias se deben realizar con antelación de 60 días a la finalización de los mandatos, como mínimo y 250 días, como máximo. Este plazo mínimo no rige en caso que se las convoque para ser realizadas conjuntamente con las elecciones ordinarias fijadas por el Gobierno Nacional.

Bajo este parámetro temporal, el máximo de 250 días, contando desde el 10 de diciembre que se vencen los mandatos, sería el 5 de abril. Es decir que el 14 de mayo se ajusta perfectamente a la norma, porque sería 210 días antes del recambio de autoridades.

Por otro lado, el artículo 131 del Código fija que la convocatoria provincial debe hacerse por lo menos con 90 días de anticipación a los comicios, con el fin de establecer fecha de las elecciones, clase y número de los cargos a elegir y número de candidatos y candidatas por electora. Es decir que si se elige el 14 de mayo debería convocarse antes del 14 de febrero de 2023. Si Uñac optara por tomar el plazo máximo, el 5 de abril, puede anunciarlo hasta el 5 de enero del año que viene.

En lo subjetivo, el gobernador de San Juan ha dicho que "los que somos integrantes del Partido Justicialista estamos comprometidos a aportar un triunfo el año que viene”. A la vez que comentó que sobre lo electoral podría hacer algún anuncio "después del Mundial", con lo que posiblemente habrá que esperar hasta el 18 de diciembre no sólo conocer si Argentina se consagra en Qatar sino también qué les espera a los sanjuaninos en las urnas.