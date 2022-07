Uñac habló de las elecciones divididas con Nación ¿y de qué más?

Consultado sobre si se separará de la Nación para la campaña para 2023, el gobernador dijo este viernes que "en un análisis muy ligero, yo soy un defensor de las autonomías provinciales, y no estoy de acuerdo en decir que se separa la elección de la nacional, no, porque las provincias tienen la potestad de definir fechas de las elecciones. Y someternos a una elección donde solo se discute qué le pasa al país en general pero al AMBA en particular yo no estoy de acuerdo. No nos compete de manera directa. Yo soy proclive a que nosotros discutamos presente y futuro de San Juan. No es separarse, creo que es discutir lo que a nosotros nos hace crecer como provincia. ¿Por qué discutirlo bajo el paraguas nacional? esa es otra discusión. Alguien debe gobernar el país, alguien debe gobernar san juan, son dos cosas diferentes. Es una posibilidad,. Siempre he sido coherente con esa posición"