Uñac en rueda de prensa, no descartó candidatura para 2023 pero dijo que no es oportuno tomar ahora definiciones.

Consultado en rueda de prensa sobre si existe un grupo de jefes comunales que lo estaría instando a presentarse en 2023 para gobernador, Uñac dijo que "he tenido conversaciones. Son 16 intendentes que son parte del Frente y les gradezco la muestra de confianza. Todavía no he estado yo con ellos de manera global, pero sí de manera aislada he venido hablando con cada uno".