Una renuncia en el Frente Grande expuso la interna en San Juan: insultos, portazo y críticas

El primero en confrontar a Quiroga fue el histórico militante alfonsinista José Podda. No sólo renunció a la vocalía en la Junta Provincial, sino que también dejó la afiliación. Pegó el portazo completo. Contó que un militante -que no identifica- lo insultó: "Hay algunos (supuestos militantes, dirigentes o miembros) que parecen formar parte de una guardia de hierro, guarda espaldas o patovicas, que quieren poner puntos sobre 'íes' inexistentes y terminar de forma abrupta cualquier clase de pensamiento, entonces emiten alocuciones tales como: 'Callate viejo c*, chúpame la p*".