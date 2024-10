Un Uñac full K bancó a Cristina en el PJ y envió a las tropas a las redes sociales

No pasaron veinticuatro horas desde la postulación de Cristina Kichner para la presidencia del Partido Justicialista y en San Juan ya están alineados. Ni bien el senador nacional Eduardo Wado De Pedro pidió por la exmandataria para conducir la estructura del peronismo, el sector del tres veces gobernador José Luis Gioja se plegó a la propuesta. El uñaquismo demoró apenas un poco más, pero también respaldó a Cristina.

En ese sentido, ahondó: "Hoy el país tiene altos índices de pobreza e indigencia por las medidas que son de público conocimiento y, en este contexto, San Juan no es la excepción. Sin duda, frente a esta realidad, el camino es fortaleciendo un federalismo que permita igualdad de oportunidades en cada rincón de la Patria".

Es la muestra definitiva del alineamiento de Uñac al kirchnerismo. Un proceso que empezó en el ocaso del segundo mandato del entonces gobernador con el acuerdo que impulsó De Pedro para posicionar a la camporista Celeste Giménez como segunda en la lista, lo que le permitió ingresar al Senado y ser una parlamentaria más que le responde a Cristina.

Luego se profundizó cuando la Juventud Peronista cedió un puesto para otra camporista, Sofía García Herrmann, que quedó como triunvira de los jóvenes justicialistas. Un hecho inédito por el comportamiento refractario del peronismo sanjuanino a la organización K. Uñac también mostró apertura con el ingreso del principal operador de La Cámpora en San Juan, la pareja de Giménez, el excoordinador del PAMI, Juan García, que ahora es consejero suplente del Partido Justicialista provincial.

El proceso de kirchnerización del uñaquismo generó críticas del sector de Gioja. Una histórica militante de Rawson, Cintia Ríos, cercana a El Flaco y hermana de la concejal Romina Ríos, contestó la publicación de Uñac con una dura observación. "Sergio con todo respeto. Yo no me olvido cuando la mandaste a jubilar a Cristina y que en todo tu gobierno provincial estaba prohibido nombrarla en actos. En la gestión, etc. ¿Qué paso ahora?", escribió.

Hay un antecedente, del 20 de marzo del 2019, en que Uñac pidió a Cristina que se bajase de una posible candidatura a la presidencia de la Nación. En ese momento, en una entrevista con el diario La Nación, respaldó a Ricardo Lavagna. El titular del medio de comunicación nacional fue muy fuerte: "Uñac le recomendó a Cristina que se baje y no descartó ser el vice de Lavagna". En el interior del artículo, el entonces gobernador dijo que "ella debería ser parte de un nuevo armado, pero no quien lo encabece".

No obstante, cuando Cristina decidió disputar la elección como vice de Alberto Fernández, Uñac la recibió en San Juan con un acto multitudinario en el estadio Aldo Cantoni. Pese a las diferencias que el sanjuanino remarcó siempre con la expresidenta, se plegó a la movida kirchnerista que decantó en el alumbramiento del Frente de Todos.

Ahora, Uñac envió a la tropa joven a sumarse al operativo clamor en redes sociales. La Juventud Peronista usó Instagram para marcar su posición: "Cristina Kirchner es la militante política que ha sabido escuchar e interpretar las demandas del pueblo. Hoy, frente a los desafíos que atravesamos, su liderazgo en la presidencia del Partido Justicialista es la llave para reconstruir el país que soñamos". El texto fue replicado en las redes personales de cada militante.

De esta manera, el senador sanjuanino dio por concluida la breve aventura como posible candidato a presidir el PJ nacional.