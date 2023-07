Un precandidato presidencial confesó cuánta plata necesita por mes para vivir

Hablando sobre la pobreza y las carencias de una parte importante de la población argentina, el precandidato reveló que para vivir necesita 200.000 pesos por mes, y completó: “No hice un voto de pobreza”.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FBobmacoy%2Fstatus%2F1684569512182714368&partner=&hide_thread=false - Periodista:"Cuánto gastas por mes?"

- Juan Grabois:"Ponele que entre todos, $200 mil, somos 5...me gusta la simplicidad...no he hecho votos de pobreza"

- P:"No te compras ropa?"

- JG:"Nunca me compré porque siempre hubo alguien que me regaló" pic.twitter.com/HH6jhnVXGl — Doctor House (@Bobmacoy) July 27, 2023

Es que el monto, lejos de sorprender por lo exagerado, impresionó por lo exiguo. Según las declaraciones de Grabois, estaría viviendo con su núcleo familiar bien por debajo del límite de la pobreza, que para una familia de 5 integrantes está en 244.462 pesos, según el INDEC.

Grabois aseguró además que nunca ingresó a una tienda de ropa a comprar. “Siempre me la regalan (la ropa). Esta campera me la regaló una compañera, las zapatillas mi mamá, el jean no me acuerdo quien, pero me lo regalaron”, dijo.

Reveló además que tiene un auto, “un Escort 2011, que se rompió”, y que no tiene ahorros: “Debo estar en 0”.