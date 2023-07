Juan Grabois denunció a Tini Stoessel: "Nos robó"

Tini Stoessel es una de las grandes representantes del pop argentino y triunfa en todo el mundo, algo que puede comprobarse viendo las reproducciones de sus canciones en las plataformas más populares del planeta, donde la siguen, literalmente, millones de personas que no se pierden ninguno de sus temas.

En una entrevista para el programa “En Confianza” de República Z, Grabois fue consultado sobre si era “team Lali o team Tini”, y el hombre confesó que es fan de Espósito.

En ese punto, explicó por qué no eligió a Stoessel y lanzó una impactante denuncia pública: “Ella en un momento dice las tres T, y nos las robó, porque las tres T son ‘tierra, techo y trabajo’”.

Grabois aseguró que la joven los plagió y exigió un inesperado resarcimiento: “Hay una flagrante violación de copyright. Se lo robó a los movimientos sociales. Tini lo mínimo que debe hacer es grabar un spot que diga ‘tierra, techo y trabajo’ ”.

Picante, el dirigente social aseguró que la joven tuvo un “filón macrista” y recordó que dos referentes del PRO, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, actualmente candidatos presidenciales de Juntos por el Cambio, fueron a un recital de la cantante.

Grabois remarcó que él nunca haría algo similar: “Ni en pedo iría a un concierto. Me da vergüenza ajena pensar en esos dos señores en el recital de Tini Stoessel mendigando un voto adolescente. Es muy lamentable. No, no. Yo tengo límites en la vida”.

La entrevista completa a Juan Grabois en República Z: