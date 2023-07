Paula Abal Medina, en San Juan: apuesta por una minería con participación estatal y el sueño de un pueblo feliz

-Pensamos que sí, de algún modo la candidatura de Juan Grabois tiene que ver con una trayectoria de él que fue desde abajo, haciendo realidad una hoja de ruta para que tierra, techo y trabajo sea posible para las grandes mayorías que viven del trabajo en la Argentina.

- ¿Por qué decidieron no llevar precandidatos a diputados y senadores?

- Nos pareció muy importante priorizar una base sólida de acuerdo al interior de nuestro espacio político y nos pareció que esta combinación en las listas de parlamentarios comunes con una boleta a presidente y vicepresidente singular y propia combinaba muy bien con nuestra apuesta de recambio generacional y de construcción de un programa de gobierno común. Llevamos una boleta con la trayectoria y el liderazgo de Juan Grabois, con el objetivo y la ambición de construir un programa de gobierno en conjunto más allá de los resultados, nosotros pensamos que nos va a ir muy bien, ese es el centro de la puesta política.

- La campaña también es una oportunidad de recorrer y visitar esos armados territoriales que se han ido cimentando en las provincias con Patria Grande

-Juan Grabois armó los programas de buen gobierno en el interior del país y también se construyeron sectorialmente, al interior de la UTEP, en cada una de sus ramas y con representación federal. Todas las ramas de la UTEP, que son seis, se organizaron y se armaron unos talleres de la periferia al centro decimos nosotros, es decir con mucha representación federal y se debatió programas de buen gobierno, medidas concretas hasta con cálculos de financiamiento. Ese proceso fue muy importante para incidir en muchas áreas de gobierno de Alberto Fernández. Ahí hay un primer intento de construcción programática, muy participativo y desde abajo.

Después hubo otro momento que tuvo esta perspectiva federal, que fue el Programa de Desarrollo Humano Integral, fue durante el proceso de resistencia al macrismo convocados por la idea que se escuchaba en las calles de unión de los trabajadores. La UTEP y todos los movimientos que la conforman se reunieron con referentes sindicales, de sindicatos grandes de la CGT y elaboraron un plan de desarrollo humano integral, que tuvo una perspectiva federal muy en el centro de esa elaboración conjunto. Es importante salir de la representación sectorial para ir a la representación de los trabajadores y sus distintas problemáticas.

Y un tercer momento, que se construye entre Juan Grabois y Wado de Pedro. Wado venía armando desde el Ministerio del Interior su plan federal, con gobernadores, con cámaras empresarias, con los sindicatos y de esa elaboración en conjunto surge un acuerdo programático con diez puntos centrales. Juan no tiene una plataforma política sino un programa de gobierno construido de una manera muy participativa en distintas instancias con distintos interlocutores y con mucha representación federal y eso es algo para destacar. Hace tiempo venimos insistiendo en recuperar los planes quinquenales del peronismo, la planificación como gran herramienta para la transformación social, pero por supuesto, el pasado es raíz y no programa decía Cooke y están aggiornardos al siglo XXI.

-Grabois visitó recientemente la CGT ¿cómo es posible conjugar el sindicalismo y la representación de las economías populares?

-Lo acompañé a Juan a la CGT, fue una conversación muy larga de más de tres horas, una conversación muy honesta, de compañerismo y respeto. Quienes nos recibieron representan sectores importantes. A mí me gusta usar una fórmula y es que hay que reconstruir una CGT inmensa. Tuve la oportunidad de manifestarlo en esa reunión y es que hoy la CGT expresa uno de los universos del trabajo que existen en Argentina. Uno puede decir que hay tres universos: uno de los trabajadores registrados, propio de la CGT; los asalariados no registrados, que están no registrados en todos los sentidos del término y a la deriva y después el cuentapropismo, el mayoritario muy pobre, de bajos ingresos, que representan las economías populares. Nosotros pensamos que la CGT debe ejercer también la representación de los asalariados no registrados, es un tema muy importante y que les toca a los dirigentes de un sindicalismo tradicional por el peso de su historia. Si vamos hacia atrás, los grandes momentos de transformación social vivieron la unidad de los trabajadores expresada en una gran central sindical, que era un hervidero, un sinfín de movimiento, de actividades. Ese movimiento descomunal de transformación que tuvo a la CGT y a los trabajadores como columna vertebral es lo que tenemos que recuperar. Hay una posibilidad de conversación, de acuerdo con respeto mutuo pero la apuesta de nuestro espacio es la recuperación de la gran herramienta sindical para recuperar los derechos que le faltan a más de la mitad de los trabajadores argentinos.

-En San Juan la minería es la columna vertebral de la economía. ¿Qué piensan de la minería, se puede cambiar el esquema, se puede pensar en una empresa estatal como lo hizo Chile, por ejemplo?

- La minería es una actividad económica muy importante, no tan importante en términos de empleo, con más puestos de trabajo indirectos. Leía que está disminuyendo la capacidad generadora de trabajo del sector minero, pensamos en términos generales que hay que recuperar la soberanía de los bienes estratégicos, tiene que existir un tipo de extracción con posterior agregación de valor y que buena parte de lo que se recaude en materia de extracción y de valor agregado tiene que destinarse a un fondo soberano para la educación, es una propuesta central. Pensamos que el modelo de YPF con un 51% estatal es un modelo importante para seguir con los distintos recursos estratégicos.

-Distintos precandidatos peronistas dijeron que el voto a Massa es pragmático y el voto a Grabois es ideológico ¿cómo analizas esta afirmación?

-Hay muchos que dicen que el voto más útil de todos es el que se ponga en la urna con Juan Grabois porque es el que permite poner el centro en un programa de gobierno con un sentido de transformación social. Cuanto mejor sea nuestro resultado, más poder de influencia en ese programa. Ese es el objetivo: qué vamos a hacer para sacar a los argentinos y a las argentinas de la pobreza. Durante el gobierno de Mauricio Macri se destruyeron 180.000 puestos de trabajo industriales, se perdió en términos de poder adquisitivo, se contrajo una deuda impagable y que es la causa principal de las penurias que viven los sectores del trabajo, enviaron una reforma laboral que no se aprobó pero que quería condenar a los que viven del trabajo al inframundo y creció el trabajo independiente de bajísimos ingresos desprotegido. Hay que tenerlo muy presente para entender lo que pasó.

-Plantean volver a tener a un pueblo feliz ¿cómo se hace feliz al pueblo?

-Nosotros decimos trabajar, descansar y vivir felices, y yo creo que trabajo con derechos, la posibilidad de acceder a una vivienda, a una salud y a una educación de calidad. Esa es la felicidad del pueblo, volver a lo simple. La estaba leyendo a Evita y decía que el secreto de la victoria está en volver a lo simple.