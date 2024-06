Un fiscal estrella y ex funcionarios, los candidatos a juez de Paz Letrado

Quien llamó la atención fue el actual coordinador de la UFI Flagrancia, Adrián Riveros. El funcionario del Ministerio Público que supo estar al frente de la UFI de Delitos Especiales, encabezando investigaciones de los casos más conmocionantes, se postuló para ser juez de Paz de Iglesia, departamento del que es oriundo.

Fuentes judiciales comentaron que en los últimos cambios estructurales que se ejecutaron en la justicia sanjuanina, con la implementación del Sistema Acusatorio en pleno, Riveros dejó Delitos Especiales para liderar la repartición que se ocupa de los casos de justicia exprés.

Por otro lado, los ex funcionarios que aparecieron en el listado fueron Romina López Galoviche, ex directora del Registro Civil; Emanuel Torés, ex director del CISEM; y Jorge Oribe, ex subsecretario de Trabajo de la Provincia.

También, figuraron en la nómina el ex fiscal de Estado adjunto, Gastón Alejandro Orzanco, durante la gestión de Sergio Uñac; y Carlos Rueda, bloquista que perteneció a las filas del Ministerio de Gobierno, con Fabiola Aubone al frente.

Otro nombre que despertó el asombro fue el de César Portho Maradona, ex apoderado de las listas bloquistas disidentes, muy cercano a Juan Domingo Bravo.