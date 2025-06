Tres alojamientos premium en San Juan, cerca de destrabarse

Gran Hotel Provincial

Historia

El 1 de junio pasado, Gran Hotel Provincial cerró sus puertas, tras 11 años de actividad ininterrumpida. Esta particular situación se dio luego de que la empresa que lo explotaba decidió no pedir la renovación de la concesión de este emblemático alojamiento que es de propiedad estatal. Así, el hotel quedó de nuevo en manos del Gobierno de San Juan y se espera que lo mejore con obras para poder re-concesionarlo a un operador privado a la brevedad.

El majestuoso edificio, ubicado en el corazón de San Juan sobre Avenida Ignacio de la Roza, frente a la plaza 25 de Mayo, fue entregado por la firma Hotelería y Gastronomía SRL, integrante del Grupo América, propietarios de Hotel América, Apart América, América Mayorista y la empresa Emicar. La concesión de esta empresa venció el 31 de mayo y ya habían anunciado a las autoridades sus intenciones de no seguir explotando comercialmente este lugar, catalogado en tres estrellas y emblema de la provincia. Lo dejaron en perfectas condiciones pero el Gobierno busca remozarlo.

Situación actual

"Queremos recuperar rápidamente esas plazas hoteleras, los pliegos están listos para llamar a licitación en poquitos días. En este momento el hotel sí está en manos nuestras, yo personalmente se lo he mostrado a varias personas y empresas interesadas", dijo la secretaria.

Barboza afirmó que hay consultas de empresarios tanto locales como nacionales. "De San Juan hay muchos interesados, eso nos da una buena perspectiva. Hay más de 6 interesados en el hotel. Queremos recuperar esas plazas y que se vuelva a abrir y a ser lo que ha sido siempre".

Hotel La Laja

Historia

El hotel termal La Laja en Albardón, San Juan, uno de los más emblemáticos de la provincia, se terminó de construir en 2023, pero aún no logra concesionarse. Dotado de un diseño singular y moderno pintado de terracota que contrasta con las jarillas y los cerros agrestes de esa zona, este edificio cuenta con un spa, 60 plazas y un restaurante, pero la puesta en funcionamiento demora por un trámite que quedó pendiente y no fue bien manejado durante la gestión uñaquista, que es nada más y nada menos que la expropiación del predio, según sostienen las autoridades orreguistas.

Situación actual

"Nos encontramos con un hotel terminado, hermoso, pintado, pero entablado en un terreno que no era de la Provincia, un terreno que tenía su dueño. Ahora se hizo todo ese trámite, está listo también, es un hotel que tiene muchos interesados. Así que también, es un hotel que se está mostrando mucho. Sería muy bueno tener una opción termal a tan poquitos kilómetros de la ciudad", afirmó Barboza.

"Los pliegos de ese hotel ya están listos y estamos recibiendo interesados. El hotel está en condiciones de ser licitado. Hay personas interesadas de la Provincia y de afuera también, con opciones de agrandarlo, con opciones de recuperar la parte antigua. Hay un montón de opciones en la mesa, así que esperemos que también salga lo antes posible", sostuvo Barboza.

Domos de Ischigualasto

Historia

Una gran obra promocionada como una apuesta para que San Juan dé un salto cualitativo en el turismo internacional más exigente son los 10 Eco Domos de Ischigualasto. Pero, casi listos, quedaron en stand by por una absurda situación de permisos que no se pidieron a tiempo. Por eso se iniciaron en 2024 las tramitaciones para destrabar este alojamiento que busca dar las comodidades de cinco entrellas disfrutando de la naturaleza, en una tendencia mundial que se conoce como "glamping".

Las gestiones se están haciendo principalmente ante la Comisión Nacional Argentina de Cooperación con la Unesco (CONAPLU). Se busca articular la visita a San Juan de una delegación por parte de la CONAPLU y del Comité Argentino del Patrimonio Mundial para que analicen y vean las obras a los fines de obtener la declaración de impacto ambiental y poder continuar con terminar los domos y concesionarlos.

Situación actual

"Estamos a la espera de una respuesta. Los domos están a un 75%. Primero porque no habían nombrado a una persona al principio cuando asumimos . Es algo que quedó supuestamente terminado de la gestión y luego tenía una traba importante. Así que bueno, estamos a la espera de esa respuesta. Los domos están a un 75% falta terminarlos pero eso sería lo de menos. Pero hasta que eso no nos den el ok, no vamos a hacer nada que no vaya de la mano de lo que se debe hacer", dijo Barboza.