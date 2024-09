Tras denuncia de coimas, echaron a un importante funcionario nacional que responde a Macri

En la misma línea, aclaró que la decisión responde a la causa por la que se investiga al exfuncionario que había sido designado por el propio libertario en febrero de este año.

“Donde el Presidente detecta que no hay una transparencia absoluta en la gestión, siempre va a hacer a un lado al responsable”, explicó el vocero.

Además, aclaró: “No porque efectivamente sea responsable, sino porque quiere que todo se lleve adelante con total transparencia, así que mientras se aclaren los hechos ha tomado la decisión de despedir”.

En los últimos días, YCRT, la empresa estatal argentina que opera en la región patagónica, se vio envuelta en un nuevo escándalo que involucra un fallido acuerdo de venta de carbón.

La empresa israelí TEGI Limited había propuesto la compra de 30.000 toneladas de carbón de baja calidad por un valor cercano a los US$2.1 millones. Sin embargo, la operación se habría detenido tras un supuesto pedido de dinero realizado por intermediarios vinculados a la negociación.

La denuncia la realizó el gobierno de Santa Cruz, a cargo de Claudio Vidal, a raíz de un presunto pedido de coimas de dos intermediarios entre la minera y la empresa Tegi Limited.

En el marco de la investigación, se viralizaron una serie de audios entre los brokers Andrés Gross y Alejandro Salemme, con de Juan Agustín Yarke Ariet, representante de TEGI Limited.

“Los puse en contacto, dicen que no avanzarán, 2 meses después mandan una orden de compra y no me avisan. Ponete en mi lugar, no importa con quién hablé ni cómo y menos por teléfono. Si yo no tuviera este poder en este negocio no estaría al tanto de la oferta. No tengo nada que ver con la empresa, soy un facilitador de negocios. Si quieren que suceda, vayamos todos para el mismo lado. Puedo hacer que esto se cierre”, se lo escuchó decir a Gross.

Por su parte, Yarke Ariet planteó: “No tengo margen para aportar más contribuciones marginales porque estoy rematando un producto que estoy comprando por obligación, considero que no está en las condiciones óptimas”.

“Nosotros no solemos proceder de esta forma, me llama la atención que una empresa estatal divulgue información a una persona de reventa para que después venga a decirme 'si no estoy en el negocio esto no se cierra'. Pensémoslo, esto no me parece amigable. Pero la decisión la toma el presidente de mi compañía. Tengo capacidad de veto pero no la voy a usar, quiero ver cómo sacamos el negocio adelante”, concluyó.

Quien es Therry Decoud

El primer trabajo público de Decoud, según su CV publicado en LinkedIn, fue en 2013, como director general de Tratamiento y Nuevas Tecnologías dentro de la Subsecretaría de Higiene Urbana que conducía Edgardo Cenzón. Después pasó a la provincia de Buenos Aires. Fue en 2015. Cenzón era por entonces ministro de Infraestructura y Servicios Públicos en la gestión de María Eugenia Vidal. Decoud fue presidente y CEO de Centrales de la Costa Atlántica SA.

Luego fue nombrado en el gobierno nacional, dentro de la estructura que dirigía el rabino Sergio Bergman como ministro de Ambiente del gobierno de Mauricio Macri. Decoud tuvo a su cargo la Secretaría de Control Ambiental desde junio de 2017 hasta diciembre de 2019, cuando terminó la gestión macrista.

Después, volvió a la actividad privada como “consultor senior” en EHS, una consultora especializada en seguridad, higiene y medio ambiente que, según su página web, brinda “soluciones integrales a la compleja problemática de los riesgos laborales y ambientales”.

Decoud ya había trabajado en esta consultora antes de ser funcionario público.

Decoud se recibió de ingeniero industrial en la Universidad de Clemson, en Carolina del Sur, Estados Unidos. Después, hizo un master en Administración de Empresas en la Escuela Europea de Negocios, en Madrid. Según LinkeIn, en esos tiempos trabajó en distintas empresas de ingeniería civil.

En su cuenta de X (exTwitter) tiene fotos y videos de actos de cuando era funcionario de Pro y retuits de actividades políticas de Macri, Vidal, Alex Campbell (actual senador bonaerense de Pro) y otros funcionarios macristas.

Si bien Cenzón apadrinó su ingreso a la gestión pública en 2013, en Pro sostienen que Decoud es un cuadro técnico y no tiene una participación activa en el partido fundado por Macri. Tampoco cuenta con un promotor político dentro de la estructura orgánica, relatan. De hecho, llegó al gobierno de Milei por sus contactos con los equipos de Luis “Toto” Caputo y el exjefe de Gabinete Nicolás Posse.

“Lo convocaron por una cuestión técnica”, cuentan allegados a Decoud, quien fue designado en febrero como interventor en YCRT. En ese momento, llamó a Macri para contarle sobre el ofrecimiento y que había decidido regresar a la función pública.

Desde que asumió al frente de la empresa, que tenía un déficit de 140 millones de dólares en 2023, Decoud había puesto en marcha un plan de restructuración para reducir los costos operativos, según comentan sus allegados en Pro. “Dio de baja muchas cosas, eso no es gratis”, afirman. Hace unas semanas que el funcionario había dejado trascender que sufría el desgaste por el clima interno en la compañía estatal y los intereses cruzados en el sector energético. Entre sus apuntados está Omar Zeidán, exinterventor de Yacimiento Carbonífero Río Turbio durante la gestión nacional de Macri.