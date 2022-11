Suspendieron la asamblea de la Federación Económica entre irregularidades, movidas y un faltazo

La Federación Económica de San Juan , una de las entidades empresarias más grandes de la provincia, que nuclea a todos los sectores de la producción y distribución de bienes y servicios, iba a elecciones el lunes 28 de noviembre. Pero no sucederá. Sólo cinco Cámaras estaban en condiciones de votar. Por eso, no hubo OK de la Dirección de Personería Jurídica. El Directorio todavía vigente, con Dino Minozzi a la cabeza, decidió este viernes una nueva fecha: 15 de febrero de 2023. Calcularon que es tiempo suficiente para que las organizaciones regularicen su situación interna, porque la mayoría tiene mandato vencido o cambiaron miembros.

En ese entonces ya se avizoraba el problema principal: varias Cámaras no tenían/tienen los papeles en regla y no podrán votar, por lo que la decisión quedaba en pocas manos y se contarían las costillas. Ergo, Minozzi aparecía como un comodín, una garantía de "alto el fuego" hasta que, en los próximos años, se regularicen las situaciones internas de las organizaciones comerciales y puedan disputarse la conducción, sin la necesidad de quedar relegados por otro sector. El impulsor de la movida fue el delegado de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), Marcelo Vargas. La mayoría de los comerciantes adhirieron. Salvo una figura que quiso retornar al mando: Carlos Otto, del mundo farmacéutico. Sin embargo, en la reunión de este viernes pegó el faltazo. No tenía el respaldo suficiente. Varios referentes del comercio bancaron a Minozzi y pidieron que Otto no se meta, como lo mostró este medio hace diez días.

En el cónclave que ocurrió hoy en las instalaciones de la Federación, por avenida Libertador, casi Caseros, la Comisión Directiva empezó a hacer un balance de cada organización que podía participar de las elecciones. Figuraron: Cámara Minera de San Juan, Asociación de Propietarios de Farmacias, Cámara de la Construcción e Inmobiliaria de San Juan, Cámara de Turismo de San Juan y el Centro Comercial de Rawson. También podía ejercer su derecho votar -pero no a ser electos- el Centro Comercial de la Ciudad de San Juan. Otros están "al día", pero sin la antigüedad suficiente de dos años de participación activa: Cámara Empresarial de la Construcción de San Juan, Cámara de Turismo de Pocito y de Zonda, Cámara de Comercio de Santa Lucía, Cámara de Comercio de Caucete. Y lo más llamativo por su larga vida en actividad: la Cámara de Comercio de San Juan. El resto "no tiene los papeles en regla", dijeron altas fuentes.

Por supuesto, nunca faltan las movidas electorales de último minuto. Durante un rato, se sopesó el nombre de Marcelo Vargas como potencial presidente. La razón: de las cinco instituciones habilitadas para la votación en ese momento, tres (Cámara de la Construcción e Inmobiliaria de San Juan, Cámara de Turismo de San Juan y el Centro Comercial de Rawson) iban a elegir al delegado de Came. Naturalmente, ante un comicio tan reducido, el Directorio acordó prorrogar el mandato de Minozzi hasta el 15 de febrero. Hasta esa fecha, las organizaciones pueden regularizarse. De no hacerlo, como la Federación es autónoma, habrá asamblea con quienes estén en condiciones y se decidirá la nueva conducción. Las fuentes especularon con que el actual presidente renovará, pero también deslizaron que Vargas puede ganar poder en su sector, sumar Cámaras y disputar. En tanto, descartaron que Otto retorne al juego. El miércoles que viene se verán las caras las 22 instituciones. Se les comunicará cómo será el proceso de normalización interna.