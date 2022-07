Sin funcionarios nacionales, pero con Larreta, se cortó la cinta en La Rural

Se realizó al tradicional corte de cinta inaugurando una nueva exposición en el predio de la Sociedad Rural, en el barrio porteño de Palermo. En la ocasión no hubo funcionarios nacionales , pero sí se contó con la presencia del intendente porteño Horacio Rodríguez Larreta y sus colaboradores .

Larreta aprovechó la ocasión para estrechar lazos y fidelizar el apoyo campero, al defender al sector que es “el más federal de todos. Podríamos estar exportando, pero el Gobierno no lo veo. Y cada vez que el campo saca un poco la cabeza, vuelven a subir algún impuesto, cambiar alguna regulación".

Larreta también sostuvo que la política nacional está dispuesta para “trabarle todo al campo”, ya que "siguen pensando que acá está la oligarquía terrateniente y todas esas frases totalmente pasadas de época".

pino.jpg Nicolás Pino, el presidente de la Sociedad Rural Argentina

El titular de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, se refirió al reciente paro del campo, que "nos colmó la expectativa que era marcar un llamado de atención al gobierno nacional de que por este lado no íbamos para ningún lado".

También aprovechó para marcar la postura del sector ante un tema caliente de la agenda nacional: "Genera la no inversión en la Argentina, algo que falta mucho en estos momentos".

El dirigente rural lamentó la brecha cambiaria que "le resta competividad a los productores. Estamos convencidos que se trabaja mejor sin intervencionismo".

Pino le reclamó al presidente Alberto Fernández "que nos deje trabajar, que no nos cambien siempre el arco y no nos cierren posibles exportaciones", y confirmó que el mandatario fue invitado a la inauguración, pero que todavía no recibieron respuesta desde La Rosada.

Pino hizo una referencia a las cifras que importan la nueva edición que se extenderá del 21 al 31 de julio: habrá 400 expositores, 2.500 animales inscriptos, 200 conferencias, más de 500 reuniones de negocios con empresarios internacionales, y hubo una inversión de más de 500 millones, que generaron 9.000 puestos de trabajo.