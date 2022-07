Rodríguez Larreta se soltó y habló de "tener pelotas"

Tras esos ataques, Larreta parece haber entendido que la vocación de exterminador de su rival interno, y la oratoria a la ofensiva de otra candidata dentro del espacio, Patricia Bullrich, no podrá enfrentarse con discursos medidos y conciliadores, y comenzó a endurecer su mensaje.

En las últimas horas, el alcalde de la CABA se refirió en duros términos a la polémica con los planes sociales y a las organizaciones que los manejan, y jaquean cada tanto la pax porteña con cortes y acampes.

Entrevistado por Baby Etchecopar, Larreta pisaba terreno enemigo. El actor y animador está claramente afiliado a la línea interna del macrismo, por lo que tenía que exagerar la firmeza.

https://twitter.com/A24COM/status/1549223825170202625 "Hay que sacar los intermediarios en los planes sociales", Horacio Rodríguez Larreta en A24



“Lo primero que hay que sacar a los intermediarios de los planes sociales. No es razonable, no puede ser que los planes sociales, la ayuda de los que necesitan, la decida una organización social política que no es el Estado, que nadie los votó”, planteó.

“Que vos puedas tener un control externo, me parece muy bien. Pero la responsabilidad es del Estado y eso es indelegable. Hoy se le ha delegado la responsabilidad a organizaciones sociales que después usan el darte o no el plan para apretar a la gente que vaya a las marchas”, agregó.

Luego aseguró, picanteado por Etchecopar: “Yo tengo coraje para meter a todos los delincuentes, que obviamente, la justicia tiene que decir quiénes son. Hay que tener pelotas para defender las cosas importantes”.

Entusiasmado con la gráfica declaración de valentía, insistió: “Como también hay que tener pelotas para enfrentar al Gobierno nacional cuando me cerró todas las escuelas de la Ciudad. Le dije que no y mantuve las escuelas abiertas cuando todo el país las tenía cerradas. Nos la bancamos y demostramos que se podían tener las escuelas abiertas y no hubo más contagios en la ciudad”.