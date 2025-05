Marcelo Orrego encabezó una entrega de viviendas en Rawson

image.png

Durante la entrega de llaves, el primer mandatario dijo: "San Juan fue la primera provincia en reactivar la obra pública en el país, porque creemos profundamente en su valor. La obra pública es fundamental: significa hospitales, escuelas, ambulancias, hogares para las familias. Una vivienda se transforma en hogar cuando es habitada con sentimientos, proyectos y momentos compartidos”.

Agregó que “a pesar del contexto adverso y de no contar con los recursos que tuvieron gobiernos anteriores, seguimos adelante con austeridad y compromiso. Hoy no existen los fondos nacionales que antes sostenían programas clave: conectividad, incentivos docentes, subsidios al transporte. Ahora, todo lo sostiene el gobierno provincial y el esfuerzo de los sanjuaninos. Este gobierno cumple día a día con la confianza prestada por los sanjuaninos. No nos regalaron nada. La única manera de salir adelante es juntos, construyendo un destino común con trabajo, unidad y compromiso”.

La concreción de estas obras es posible gracias al esfuerzo del Gobierno de San Juan, que con fondos provinciales reactivó la construcción de barrios en distintos puntos del territorio. Esta política pública no solo garantiza el acceso a un derecho esencial, sino que también impulsa el empleo, la obra local y el bienestar de las familias sanjuaninas.

FUENTE: Sí San Juan