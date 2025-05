Las bombas de Miadosqui: del "nos equivocamos en la elección de algunos jugadores" a "Borgogno no se va"

El presidente de San Martín , Jorge Miadosqui , rompió el silencio tras la durísima goleada 3-0 sufrida ante Aldosivi en Mar del Plata, que sentenció un Torneo Apertura para el olvido: el Verdinegro terminó último, con apenas dos triunfos en 16 partidos. En diálogo con Radio Santa Cecilia, el máximo dirigente no esquivó la autocrítica y dejó varias frases fuertes sobre el presente, los refuerzos que se vienen y el futuro de algunas piezas clave.

"Estamos en una situación difícil", reconoció Miadosqui de entrada. “Es probable que nos hayamos equivocado en la elección de algunos jugadores. Fue todo muy apurado: contratamos rápido, sin pretemporada, y jugamos siete partidos en 45 días. Los jugadores fueron mejorando, pero evidentemente no alcanzó”, agregó.

Uno de los puntos más destacados de sus declaraciones giró en torno al próximo mercado de pases. El club ya trabaja en la llegada de refuerzos, aunque el presidente aclaró que no será sencillo: “Necesitamos tener más juego, llegar con más chances de gol. Somos el equipo que menos goles hizo en el torneo. Hay que fortalecer el equipo, pero el mercado no da muchas opciones. Muchos jugadores ya están establecidos en sus equipos”.

Respecto a la cantidad de incorporaciones, no descartó una renovación profunda: “¿Cuatro refuerzos? Puede ser equipo completo también. No hay límites, pero eso no significa que podamos traer lo que queramos. Vamos a intentar hacer lo posible, rascar donde se pueda, porque necesitamos reforzarnos”.

"Borgogno no se va ni a la esquina"

Consultado por el arquero Matías Borgogno, sin dudas uno de los pocos puntos altos del equipo en este semestre, Miadosqui fue tajante: “Borgogno no se puede ir ni aquí ni a la esquina. Tiene contrato hasta diciembre de 2026, y la primera opción de salida recién en diciembre de 2025. Ni él está pensando en irse del club”.

En cuanto a posibles salidas del plantel actual, no confirmó nombres, pero sí admitió que habrá charlas con el cuerpo técnico para definir si hay jugadores que podrían rescindir contrato: “Puede haber casos de jugadores que no participaron y pidan irse. Eso se verá con el entrenador tras el último partido”.

Más allá del descontento lógico por el presente deportivo, el presidente mostró algo de esperanza: “Yo confío en que tenemos equipo, incluso más que otros. Pero no hemos tenido la suerte de ganar partidos, de meterla en momentos claves. Perdimos muchos partidos por la jerarquía de uno o dos jugadores rivales, no por mal juego”.

Finalmente, sobre el futuro inmediato, anticipó que el debut en Copa Argentina ante Racing será entre el 2 y el 7 de junio, una vez que el equipo de Avellaneda termine su participación en la fase de grupos de la Libertadores. “Hoy toca barajar y dar de nuevo. Necesitamos volver a ser fuertes de local. Tenemos que sumar en todos los partidos, no importa cuántos puntos. Lo que sí importa es no repetir los errores que ya cometimos”, cerró.