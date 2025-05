El 'Monumento al mate', el gran símbolo de la amistad jachallera

Han pasado unos cuantos años desde que este monumento fue inaugurado en este pulmoncito verde, pero los valores que simboliza están más vigentes que nunca.

“Esto es un gran símbolo a la amistad que se nos propuso hacer a un grupo de trabajadores del área de Turismo de la Municipalidad de Jáchal. Una mateada invita al diálogo, invita a proyectar, invita a cualquier tipo de cosas que siempre alimentan el espíritu”, recordó Segundo Luján, quién redondeando la idea agregó: “Acá está la costumbre, si visitas a algún amigo o algún pariente, que apenas llegues a su casa te inviten un mate. Eso es típico del pueblo de Jáchal, por eso este monumento para nosotros es el símbolo a la amistad”.

image.png

En cuanto a los materiales y la manera en la que se construyó este guiño a la argentinidad, Luján aseguró que se usaron piedras de la zona, aportando un dato más que destacado: “Para algunos autores precisamente Jáchal significa ‘piedra acarreada’”.

“Acá solamente hubo voluntad de trabajo. No intervino ningún ingeniero, ni ningún arquitecto que nos haya guiado para hacerlo. Tardamos más o menos unos tres meses en hacerlo y participamos unas 13 o 14 personas entre mujeres y hombres, todos pertenecientes a Turismo”, apuntó Luján mientras su compañero Mario Páez -gran artesano de la zona- asentía a su lado.

Detalle para nada menor, a la espalda de la tetera y el mate hay una pequeña gruta, en la que se puede visitar y rezar a la Virgen de Santa Bárbara de Mogna, la patrona de los jachalleros.

Es sorprendente la cantidad de personas que no pueden evitar pararse cuando divisan este particular monumento enclavado en Pampa Vieja. Si bien no cuenta con una fiesta exclusiva para ensalzar aún más su presencia, es habitual ver a amigos, familias y parejas mateando en el lugar. Los fines de semana, los más dormilones se quedan con los peores lugares por la alta demanda de esta plaza jachallera.