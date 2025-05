Nacida en Francia, criada en San Juan y forjada en la ingeniería: quién es María Lucía, la mujer que quiere renovar la UNSJ con transparencia y foco en los estudiantes

En su formación de posgrado, Martín integró tanto el área técnica como la pedagógica. Realizó una especialización en Docencia Universitaria, una maestría en Tecnologías Ambientales con fuerte base en investigación, y actualmente cursa un doctorado en Educación. Para ella, es fundamental que quienes forman parte de la universidad se capaciten en ambas dimensiones: la específica de su carrera y la docente.

Embed - ¿Quién es Lucía Martín? Candidata a vicerrectora de la UNSJ

Su vida personal se entrelaza de manera íntima con su carrera profesional. Está casada y es madre de cuatro hijos: tres mujeres y un varón. “Yo me recibí y al año me casé. Tengo cuatro niños”, cuenta. Lejos de haber relegado sus aspiraciones académicas, supo equilibrar la maternidad con una carrera en constante evolución. “Cuando los niños son más pequeños, no puede hacer todo lo que uno hubiera querido, pero después, cuando son más grandes, uno ya puede volver a ponerle más tiempo también a la profesión”.

Esa doble experiencia, la profesional y la familiar, le dio herramientas para pensar en una universidad más humana, inclusiva y consciente de las realidades de quienes la habitan. Su propuesta, según explica, pone al estudiante en el centro de la vida universitaria, con una fuerte apuesta por actualizar contenidos, metodologías y modos de enseñanza que muchas veces, reconoce, han quedado obsoletos.

Amante de la lectura y los momentos compartidos en familia, encuentra en su hogar un sostén fundamental. Esa base emocional ha sido clave para afrontar desafíos personales y profesionales, siempre con la mirada puesta en el compromiso con la comunidad.

Una universidad centrada en el estudiante y en la transparencia

"Cuando Jorge me ofreció, por supuesto que lo pensé porque tuve que charlar con mi familia, obviamente, pero ellos siempre me ayudan y me apoyan. Fue una decisión bisagra porque sé la responsabilidad que es, pero estoy muy feliz porque es un desafío enorme".

Además de su mirada académica, Martín plantea una transformación en la cultura institucional de la UNSJ. Apuesta por una gestión basada en la transparencia, tanto en la toma de decisiones como en el uso de los recursos, y destaca la importancia de construir consensos en un clima de respeto entre los distintos estamentos. “Trabajar en comunidad y en armonía” es uno de sus ejes clave. También pone en debate la actual politización del ámbito universitario. Asegura que, si bien la política es parte de la vida institucional, en los últimos años la UNSJ ha estado atravesada por una lógica partidaria que termina alejando a los estudiantes. Para ella, la universidad debe garantizar formación académica de calidad, no imponer líneas ideológicas.

Embed - Lucía Martín: renovar la UNSJ con transparencia y foco en los estudiantes

En cuanto al rol de las mujeres, reconoce que todavía hay barreras —muchas de ellas culturales o autoimpuestas—, pero celebra que cada vez más mujeres se animen a ocupar espacios de decisión. Si bien nunca ha habido una rectora mujer en la UNSJ, cree que ese momento no está lejos. “Es importante animarse, pero también tener las herramientas para asumir esos desafíos. La formación y el apoyo mutuo entre mujeres es clave”.