Los empresarios de colectivos de San Juan advirtieron que descontarán día y presentismo a los choferes que hagan paro

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) ratificó el paro de colectivos en todo el país para este martes 6 de mayo, pese a que por la siesta del lunes se espera una reunión entre el gremio, los empresarios y el Gobierno Nacional, para intentar descomprimir el conflicto salarial. No obstante, desde el sindicato confirmaron que la medida de fuerza sigue en pie y que los esfuerzos por desactivarlo no funcionarán: "No va a haber ningún tipo de acuerdo", de acuerdo a lo expresado por el secretario gremial de la UTA, Gabriel Gusso, quien también remarcó que "el paro está confirmado para mañana".