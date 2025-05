El plan de Capital para tener su propio sistema de cámaras de vigilancia en "zonas rojas" y toda la comuna

"Con el CISEM no es suficiente. Uno de los mayores reclamos que tenemos en Capital es la seguridad ", sentenció el coordinador de Gabinete de la Capital de San Juan, César Aguilar , argumentando sobre la decisión de la intendenta Susana Laciar de crear su propio sistema de vigilancia por videocámaras en toda la comuna, que está en pleno estudio para instrumentarlo.

Para esta meta tienen incluso pensado ubicar el nuevo centro de monitoreo de seguridad en la esquina de Ignacio de la Roza y Las Heras, donde funcionan las oficinas del sistema de estacionamiento medido que ahora se denomina SEM San Juan (ex ECO).

"Tenemos la idea de sacar el SEM de ahí, porque tenemos previsto ver si a futuro podemos colocar un centro de monitoreo propio de la Municipalidad de la Capital. Como es el CISEM, pero algo nuestro. Hay que poner cámaras que sean propias, que no sean las del CISEM. Así que estamos trabajando en ello. Estamos viendo cuáles son las inversiones que hay que hacer, cuánto cuesta, para ver cómo podemos llegar a eso", describió Aguilar.

La meta es poder vigilar desde este centro toda la Capital pero hacer especial foco en las zonas en las que consideran que hay más problemas de inseguridad. "La idea es monitorear la Capital por completo. Por lo general, las zonas más complicadas son periféricas, no son microcentro, entonces hay que empezar por ahí", analizó el funcionario de Laciar.

Este plan ya está avanzando en conversaciones con la gestión de Marcelo Orrego, para poder trabajar en conjunto. "Nosotros lo hemos hablado con la Secretaría de Seguridad de la Provincia. Están colaborando con nosotros. Están reponiendo cámaras que estaban sin funcionar. Y ahora nosotros hemos trabajado mucho en la iluminación, que es una de las cosas que podemos aportar a la seguridad. Calculamos que a mediados de junio podemos ya estar con el 100% de luz LED en la Ciudad Capital. Y que, además de eso, con un trabajo de raleo y poda necesario para que las luminarias no queden tapadas. Desde ese punto de vista que el aporte que hacemos hoy a la seguridad, lo estamos haciendo. Nos quedaría nada más que terminar ahora con la colaboración de la Secretaría de Seguridad, cuáles son los puntos más complicados que tenemos", detalló.

Por el momento este centro de monitoreo está en estudio: "todavía no hemos comenzado porque hay que hacer una inversión muy grande", aseguró Aguilar sobre las limitaciones presupuestarias.

En el municipio, por ejemplo, resta establecer cuántas cámaras necesitan comprar para cumplir con el abordaje integral del departamento, que sea una cobertura importante y en lugares estratégicos. "Estamos haciendo el relevamiento. Hoy en la Capital hay 170 cámaras de CISEM", informó. Lo que buscan es que las cámaras capitalinas se sumen a las del sistema provincial y el "ojo que todo lo ve" sea por duplicado.

Tampoco está definido cuáles áreas cubrirán con mayor atención. Aguilar dijo empezar por las más complejas en cuanto a seguridad. Estas suerte de "zonas rojas" son, según ejemplificó el funcionario, "la zona norte de Concepción es una zona complicada, donde está la cancha. Hay otras zonas complicadas como la Rioja Chica. Son zonas en las que los vecinos piden seguridad. El barrio Mallea Norte, el Manantial. En todas esas zonas la gente está pidiendo seguridad y, bueno, la idea es que nosotros podamos en algún momento aportar".

¿Quién vigilaría en este centro de videovigilancia de Capital? En un principio sería la Policía Comunal. No obstante, aclaró que este personal capitalino solo podría detectar las situaciones de ilícitos o peligros en las calles, pero no actuar directamente sino avisar a los uniformados provinciales. "Tenemos que tener un trabajo en conjunto con la Policía de San Juan. Porque la Comunal es preventiva nada más. No puede actuar. Es decir que tendrían que coordinar la comunicación. Hay que comunicarse con ellos y estar en permanente contacto", destacó el coordinador de Gabinete capitalino.

A la par, valoró que "estamos hoy actualmente haciendo un muy buen trabajo con ellos. La verdad que la Dirección de Seguridad nuestra tiene mucho contacto con la Secretaría de Seguridad de la provincia. Es más, el día que hicimos el operativo en el Parque de Mayo (desalojo de vendedores) fue un trabajo en conjunto que salió muy tranquilo. Entonces, se está trabajando bien con ellos".

La decisión política ya está tomada, resta ver cómo implementarla y los recursos para hacerlo, lo que no lo hace un plan de corto plazo. Sobre los tiempos, Aguilar estimó que "no sé si logremos eso en esta gestión. Pero es la intención, de avanzar por lo menos en ello o dejarlo encaminado".

image.png La oficina en Central y Las Heras donde la Municipalidad de la Capital de San Juan planea que funcione su centro de videovigilancia para mejorar la seguridad.

Cómo funciona el CISEM provincial al que quiere imitar Capital

El CISEM 911 depende de la Secretaría de Seguridad y Orden Público y en el sistema concluyen la Video Vigilancia, el Centro de Atención Telefónica 911, el Monitoreo de Dispositivos Duales y la Sala de Despacho Policial. Actualmente lo dirige Alejandro Cerimedo.

Para este centro de operaciones, que funciona en un edificio propio ubicado en Agustín Gómez 402 (Oeste), la gestión orreguista acaba de adquirir 100 nuevas cámaras de seguridad, que se suman a las 522 que ya están instaladas en la provincia, con el objetivo de mejorar la vigilancia y seguridad en el área. Esta mejora representón una inversión cercana a los $ 500 millones. Además, se logró reparar y conectar 90 cámaras que estaban fuera de servicio, sumándose a la red de vigilancia.

El Centro de Atención Telefónica 911 recepciona todas las llamadas de emergencias y acude al móvil más cercano. En este contexto, el correcto uso de las llamadas al 911 facilita y mejora la atención de la emergencia. Las estadísticas oficiales dan cuenta de que diariamente el 911 recibe entre 1.750 y 1.800 llamadas diarias.

Durante 2024 se atendieron un total de 551.085 llamadas, de las cuales un 38% fueron las que califican como "bromas" o sin audio o cortadas. Esto preocupa a las autoridades ya que se ocupa la línea mientras otra persona puede estar en una emergencia real. Las llamadas en broma constituyen un delito. En el CISEM también recomiendan no utilizar este número para solicitar direcciones, números telefónicos o el pronóstico del clima.