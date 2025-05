El empresario bolichero de San Juan atacado por barrabravas rompió el silencio: "No fue un hecho aislado: fue mandado"

Tomsig, quien para el acusador se hacía pasar por una persona con contactos influyentes dentro de la estructura institucional, habría prometido que la Fiesta estaría a cargo de Beat Producciones, una de las productoras de Salvalaggio. Sin embargo, tras firmar contratos, Tomsig desapareció, dejando a Salvalaggio y su equipo a cargo de un negocio que no se concretó, lo que resultó en grandes pérdidas económicas para el empresario, relató.

"Lo expuse ante funcionarios y corté todo vínculo con él", relató Salvalaggio en su post. "Seis meses después, me mandaron a hacer mierda y ahora me tengo que someter a una operación compleja, me cambiaron la vida para siempre".

